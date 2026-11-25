Một gia đình tránh nóng dưới bóng mát trong một công viên ở thủ đô Paris. Ảnh: Hữu Chiến/PV TTXVN tại Pháp

Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Thụy Điển, vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa hấp thụ canxi và phốt phát, giúp duy trì sức khỏe của xương, răng và cơ bắp. Cơ thể chủ yếu tổng hợp vitamin này nhờ ánh nắng mặt trời, ngoài ra còn có thể bổ sung qua thực phẩm như cá béo, trứng và một số loại nấm.

Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Uppsala (Thụy Điển) thực hiện, phân tích nồng độ vitamin D trong máu của hơn 12.000 người cao tuổi. Những người tham gia được chia thành hai nhóm theo thời điểm lấy mẫu máu: mùa Hè (từ tháng 7 đến tháng 9) và mùa Đông (từ tháng 1 đến tháng 3).

Kết quả cho thấy những người có nồng độ vitamin D thấp vào mùa Hè có nguy cơ gãy xương hoặc tử vong cao hơn trong thời gian theo dõi trung bình 11 năm so với nhóm có nồng độ cao. Ngược lại, tình trạng vitamin D thấp vào mùa Đông không cho thấy mối liên hệ tương tự với hai nguy cơ này.

Trong nghiên cứu, nồng độ dưới 40 nanomol/lít được xếp vào nhóm thấp, trong khi mức trên 80 nanomol/lít được coi là cao. Kết quả được công bố trên tạp chí khoa học PLOS Medicine.

Các nhà nghiên cứu cho rằng thời điểm mùa Hè có thể phù hợp hơn để kiểm tra nồng độ vitamin D, bởi mức thấp trong giai đoạn này có khả năng phản ánh tình trạng thiếu hụt kéo dài, thay vì chỉ là biến động theo mùa. Qua đó, bác sĩ có thể xác định chính xác hơn những người có nguy cơ và có thể cần bổ sung vitamin D.

Tuy nhiên, nghiên cứu chủ yếu thực hiện trên người cao tuổi da trắng tại Thụy Điển, do đó chưa thể khẳng định kết quả có thể áp dụng cho các nhóm dân cư khác.