Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tặng hoa của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chúc mừng Học viện Biên phòng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Cẩm Linh

Cùng dự buổi gặp mặt có thủ trưởng các cục, đại diện các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Biên phòng qua các thời kỳ cùng cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường.

Trình bày diễn văn tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Giang Văn Cử, Giám đốc Học viện Biên phòng, ôn lại truyền thống xây dựng và trưởng thành của nhà trường, đồng thời khẳng định vai trò của đội ngũ nhà giáo trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho lực lượng Bộ đội Biên phòng. Trải qua hơn 63 năm xây dựng, Học viện Biên phòng đã phát triển từ cơ sở đào tạo sĩ quan ban đầu thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Bộ đội Biên phòng. Đối tượng và trình độ đào tạo ngày càng đa dạng, từ đào tạo trình độ sau đại học, đào tạo cán bộ chỉ huy biên phòng cấp tỉnh, thành phố đến đào tạo học viên quốc tế và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ trong toàn lực lượng.

Trong năm học 2025-2026, Học viện Biên phòng tập trung rà soát, cập nhật nội dung, chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra của từng đối tượng; đồng thời củng cố đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm cơ sở vật chất, giảng đường, thao trường và tài liệu phục vụ đào tạo. Việc đổi mới được triển khai theo hướng gắn kiến thức lý luận trên lớp với thực tiễn công tác, giúp học viên sau khi tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại đơn vị.

Hiện nay, Học viện Biên phòng có 11 phó giáo sư, 72 tiến sĩ, 163 thạc sĩ; nhiều cán bộ đang học cao học và nghiên cứu sinh. Trong năm học vừa qua, nhà trường đã triển khai 131 đề tài khoa học và sáng kiến các cấp, nghiệm thu 86 đề tài. Trong số 6 đề tài được lựa chọn tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội lần thứ 26, có 5 đề tài đạt giải, gồm 1 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân trao danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở năm 2026 tặng các giảng viên Học viện Biên phòng. Ảnh: Cẩm Linh

Kết quả nghiên cứu khoa học cùng thành tích tại các hội thi, hội thao cho thấy hoạt động khoa học ở Học viện luôn gắn với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và xây dựng lực lượng. Năm học qua, Học viện Biên phòng còn có 7 tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Bộ Tư lệnh; đội tuyển võ thuật đạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội thao võ thuật Bộ đội Biên phòng. Những kết quả này có sự đóng góp tích cực của cán bộ, giảng viên, học viên và các cơ quan, đơn vị trong nhà trường.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo trong tình hình mới, Thiếu tướng Giang Văn Cử yêu cầu cán bộ, giảng viên, học viên quán triệt các nghị quyết, chỉ thị về đổi mới giáo dục, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và hiểu biết thực tiễn. Mỗi nhà giáo cần nêu gương, tận tâm với học viên, kết hợp truyền thụ kiến thức với rèn luyện bản lĩnh, nhân cách và tác phong công tác.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích Học viện Biên phòng đạt được trong thời gian qua; đồng thời trân trọng cảm ơn những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển lực lượng Bộ đội Biên phòng. Đồng thời, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân khẳng định, đội ngũ nhà giáo giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là lực lượng nòng cốt, trực tiếp quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện Biên phòng. Vai trò của người thầy không chỉ thể hiện ở việc truyền thụ tri thức, trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ mà còn ở việc giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phương pháp tư duy và năng lực thực tiễn cho học viên.

Các đại biểu dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Cẩm Linh

Đồng chí Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của công tác đào tạo tại Học viện Biên phòng - nơi đào tạo cán bộ trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Vì vậy, thời gian tới, nhà trường cần đổi mới phương thức đào tạo theo hướng chuyển từ phương thức nặng về truyền thụ kiến thức sang chú trọng phát triển năng lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại đơn vị; chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy chiến lược và năng lực thực tiễn cho người học. Đồng chí nhấn mạnh phương châm: “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân yêu cầu Học viện Biên phòng xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mỗi giảng viên cần tận tâm, gắn bó với học viên; gần gũi, sâu sát, hướng dẫn và đánh giá học viên khách quan, công tâm. Học viên cần xác định đúng động cơ học tập, chủ động tự học, tự nghiên cứu, mạnh dạn trao đổi, thảo luận; lấy kết quả học tập, rèn luyện và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn làm sự tri ân thiết thực đối với thầy cô.

Bên cạnh đó, Học viện Biên phòng cần tiếp tục điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, tinh gọn, sát chức trách, nhiệm vụ; tăng cường thực hành, diễn tập, xử lý tình huống thực tiễn, khắc phục tình trạng lý luận xa rời thực tế. Hoạt động nghiên cứu khoa học cần tập trung vào những vấn đề cấp thiết về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và xây dựng lực lượng; gắn kết quả nghiên cứu với giảng dạy, học tập; triển khai chuyển đổi số đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm an toàn thông tin quân sự.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân gửi lời chúc mừng tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện Biên phòng, các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên và gia đình. Đồng chí chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết và niềm tự hào của người thầy trong Quân đội; chúc Học viện Biên phòng ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.