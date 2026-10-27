Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn Đồng Nai

Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Quân khu 7 triển khai nhiệm vụ kiểm tra tại Sư đoàn 302, Quân khu 7, đóng tại thành phố Đồng Nai. Ảnh: Nguyễn Ân

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Đại tá Phùng Thế Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Trịnh Ngọc Dục, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7 và các đại biểu.

Đại tá Vũ Đức Hiến, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: Nguyễn Ân

Báo cáo với đoàn, Đại tá Vũ Đức Hiến, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302 cho biết: Năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã quán triệt, triển khai toàn diện nhiệm vụ QSQP đạt nhiều kết quả nổi bật. Duy trì nghiêm chế độ trực sàng chiến đấu (SSCĐ), chủ động rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện, phương án tác chiến; tổ chức huấn luyện đúng chương trình, kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, an toàn. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ của sư đoàn.

Đại tá Phùng Thế Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 kiểm tra hệ thống công sự trận địa. Ảnh: Nguyễn Ân

Năm 2026, Sư đoàn 302 đầu tư hơn 2,19 tỷ đồng, huy động trên 4,4 ngàn ngày công bộ đội củng cố thao trường, bãi tập, cơ sở vật chất huấn luyện. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có sức lan tỏa với 44 sáng kiến, trong đó có 9 giải thưởng và 4 sáng kiến tham gia nghiệm thu cấp Quân khu 7.

Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Quân khu 7 kết luận buổi kiểm tra. Ảnh: Nguyễn Ân

Các nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị được quan tâm chú trọng như: giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật. Công tác hậu cần - kỹ thuật được bảo đảm kịp thời, đời sống bộ đội tiếp tục cải thiện. Đặc biệt, Trung đoàn 88 tham gia Hội thi Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp trung đoàn bộ binh đủ quân cấp Bộ Quốc phòng năm 2026 đạt kết quả xuất sắc.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Quân khu 7 cho rằng: Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 302 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động rà soát, hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án tác chiến, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ. Trước mắt, tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ nhiệm vụ diễn tập 2026.

Sư đoàn 302 tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào huấn luyện, quản lý, điều hành; tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn. Đồng thời quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”...