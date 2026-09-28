Thiếu tướng Trần Chí Tâm kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị năm 2026 tại Đồng Nai

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng đoàn kiểm tra quán triệt nội dung kiểm tra. Ảnh: Nguyệt Hà

Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS thành phố và các cơ quan Bộ CHQS thành phố.

Đại tá Huỳnh Tấn Lực, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự báo cáo kết quả thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị. Ảnh: Nguyệt Hà

Quán triệt nhiệm vụ kiểm tra, Thiếu tướng Trần Chí Tâm yêu cầu Đoàn kiểm tra Quân khu 7 tập trung kiểm tra thực chất các nhiệm vụ có tính chất chuyên môn; vừa kiểm tra, vừa hướng dẫn đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Bộ CHQS thành phố phục vụ tốt nhất để đoàn kiểm tra toàn diện, đánh giá kết quả thực chất, chính xác; phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục triệt để những điểm hạn chế sau khi đoàn có thông báo kết quả kiểm tra.

Đoàn kiểm tra trực tiếp chiến sĩ mới và sĩ quan về nhận thức. Ảnh: Nguyệt Hà

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại các khu vực, các bộ phận, kiểm tra nhận thức đối với sĩ quan và chiến sĩ mới cùng hồ sơ, sổ sách các mặt công tác, Thiếu tướng Trần Chí Tâm biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện CTĐ, CTCT của Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố; đồng thời nhấn mạnh kết quả thực hiện tốt CTĐ, CTCT đã thúc đẩy Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng đoàn kiểm tra quán triệt nội dung kiểm tra. Ảnh: Nguyệt Hà

Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho rằng kết quả này tiếp tục khẳng định Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố Đồng Nai quan tâm làm tốt các mặt CTĐ, CTCT trong toàn lực lượng vũ trang thành phố. Đồng chí đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm tốt các nhiệm vụ CTĐ, CTCT trong toàn lực lượng vũ trang thành phố. Đặc biệt, đồng chí đề nghị quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 76/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành ngày 28-4-2026 về tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội. Chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Chiến khu Đ (1946-2026), 65 năm thành lập Căn cứ Trung ương cục miền Nam (1961-2026); 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Đồng Nai (1946-2026) và các đợt thi đua, khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.