Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp tiếp xúc cử tri trước thềm Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Sáng nay (2/10), tại phường Tân Hiệp, TPHCM, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM - Đơn vị số 3 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị là dịp để các đại biểu Quốc hội thông tin đến cử tri những nội dung dự kiến của kỳ họp, đồng thời lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị từ cử tri, cơ sở để chuyển đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Các Đại biểu Quốc hội tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri gồm: Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc (PGĐ) Công an TPHCM (CATP); ông Lê Văn Khảm, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp và ông Lê Văn Khảm dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước thềm Kỳ họp thứ hai

Chủ trì hội nghị là bà Lưu Thị Tuyết Trinh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân P.Tân Hiệp. Cùng dự có các lãnh đạo địa phương và bà con cử tri trên địa bàn các phường: Vĩnh Tân, Tân Khánh và Tân Hiệp.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Theo chương trình, kỳ họp sẽ khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 20/11/2026, với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng của đất nước.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, PGĐ CATP dự Hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, thay mặt Tổ ĐBQH số 3, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cho biết, sau Kỳ họp lần thứ Nhất, Đoàn ĐBQH TPHCM đã tập trung thực hiện các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và tham gia xây dựng pháp luật.

Trong đó, Đoàn đã tổ chức giám sát chuyên đề về việc bảo đảm nhân lực y tế tại trạm y tế cấp xã trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội và đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở trên địa bàn TPHCM.

Qua các hoạt động này, Đoàn đã tổng hợp nhiều nhóm vấn đề kiến nghị gửi Trung ương và thành phố, tập trung vào những việc còn vướng mắc, khó khăn từ thực tiễn.

Ông Lê Văn Khảm, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội tại buổi tiếp xúc

Công tác tiếp xúc cử tri tiếp tục được Đoàn chú trọng. Sau Kỳ họp thứ Nhất, Đoàn ĐBQH TPHCM phối hợp tổ chức 168 cuộc tiếp xúc cử tri, kết nối trực tiếp và trực tuyến, với hơn 20.050 cử tri tham dự, 446 lượt ý kiến phát biểu.

Qua đó, Đoàn tổng hợp các nhóm ý kiến thuộc thẩm quyền Trung ương và thành phố, đồng thời tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết những kiến nghị chưa có văn bản trả lời.

Trong hoạt động lập pháp, tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất diễn ra từ ngày 3 đến 24/8/2026, các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH TPHCM đã tham gia 198 lượt phát biểu với 711 ý kiến, kiến nghị; đồng thời có 26 lượt đại biểu góp ý bằng văn bản với 328 ý kiến, kiến nghị.

Quốc hội cũng đã thông qua Luật Phát triển đô thị, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, mở ra những cơ chế, không gian chính sách mới cho TPHCM phát triển nhanh, bền vững.

Đại diện chính quyền địa phương và cử tri tham dự hội nghị

Thông tin đến cử tri về Kỳ họp thứ Hai, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cho biết, kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17/10/2026, bế mạc ngày 20/11/2026, được tổ chức thành hai đợt. Quốc hội dự kiến tập trung xem xét, thông qua và cho ý kiến đối với 45 dự án luật, nghị quyết, cùng nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công, giám sát và chất vấn...

Bà con cử tri P.Tân Hiệp tham dự tại điểm cầu Hội trường Đảng uỷ phường

Trong đó, các đại biểu Quốc hội sẽ xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; xem xét dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2027, kế hoạch đầu tư công năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo về việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo và tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp thông tin đến cử tri về Kỳ họp thứ Hai Quốc hội khóa XVI

Để chuẩn bị cho kỳ họp, Đoàn ĐBQH TPHCM đã tổ chức 15 hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với 34 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai. Thời gian tới, Đoàn tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đối với những dự án luật còn lại.

Song song đó, hoạt động tiếp xúc cử tri được xác định là một nhiệm vụ quan trọng nhằm lắng nghe, tiếp thu những ý kiến từ cơ sở, thực tiễn để các đại biểu chuyển tải đến Quốc hội.

Từ những nội dung được thông tin, hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Tân Hiệp tiếp tục dành thời gian để cử tri nêu ý kiến, kiến nghị. Đây cũng là cơ sở để các đại biểu Quốc hội tiếp thu, tổng hợp những vấn đề phát sinh từ đời sống, chuyển đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri

Sau phần thông tin của đại biểu Quốc hội, hội nghị dành thời gian để cử tri trực tiếp nêu ý kiến, kiến nghị; đại diện các cơ quan chức năng trao đổi, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị liên quan đến các vấn đề lớn của đời sống xã hội, chính sách, pháp luật và thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận, tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

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