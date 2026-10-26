Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh: Quy định mới đã thể chế hoá việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Chiều 26/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, tham gia góp ý vào dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) (XLVPHC), Thiếu tướng, ĐBQH Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá, việc sửa đổi Luật lần này là rất cần thiết. Trong nội dung dự thảo luật sửa đổi có nhiều điểm mới, tích cực, toàn diện và đáp ứng được yêu cầu mà thực tiễn xã hội đặt ra.

Theo Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, điểm nổi bật thứ nhất đó là, dự thảo Luật lần này đã bổ sung quy định không XPVPHC đối với các trường hợp được loại trừ trách nhiệm hành chính theo quy định khác của pháp luật có liên quan. Ví dụ như rủi ro trong hoạt động khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo; hay như hành vi gây thiệt hại trong khi thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự phiên thảo luận Tổ 2 (Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh)

“Tôi cho rằng, quy định này đã thể chế hoá được chính sách bảo vệ người có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm; bảo vệ người chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ”-Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu.

Điểm nổi bật thứ hai, theo Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp là đã bổ sung một số quy định mới về xử lý VPHC trên môi trường điện tử. “Tôi cho rằng đây là những quy định có tính cải tiến rất lớn, tạo hành lang pháp lý buộc và thúc đẩy việc ứng dụng KH-CN và chuyển đổi số vào XLVPHC; qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp và xã hội”-Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp chỉ rõ.

Bên cạnh ưu điểm nổi bật, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã đóng góp các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Luật. Cụ thể, về phạm vi điều chỉnh, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đề nghị bổ sung thêm “Biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính” vào phạm vi điều chỉnh. Theo dự thảo luật, phạm vi điều chỉnh của luật là “Luật này quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính”.

Đại biểu đề nghị sửa thành “Luật này quy định về xử phạt vi phạm hành chính; các biện pháp xử lý hành chính và biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính”; nghĩa là bổ sung thêm thành tố thứ 3 là “biện pháp thay thế xử lý VPHC”.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu thảo luận tại Tổ

“Tôi cho rằng, nội hàm của biện pháp này có tính tương đối độc lập, có đối tượng điều chỉnh là “người chưa thành niên vi phạm hành chính”, có chế tài áp dụng riêng là “nhắc nhở, giáo dục dựa vào cộng đồng và biện pháp quản lý tại gia đình”, đồng thời phải được áp dụng theo trình tự, thủ tục cụ thể. Với lý lẽ trên, tôi đề nghị bổ sung biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính” vào phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật" - Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh lý giải.

Về hình thức xử phạt tiền, theo dự thảo luật, đối với địa bàn thuộc các thành phố thì mức phạt tiền có thể cao hơn, nhưng tối đa không quá 02 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm trong các lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đường bộ; đường thuỷ;…

Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho rằng, quy định này cần phải được nghiên cứu và đánh giá kĩ thêm. Bởi lẽ, thực tế Luật XLVPHC hiện hành cũng đã có quy định này, tuy nhiên, theo đại biểu, thực tế từ lúc luật ban hành cho đến thời điểm này, chưa có Hội đồng nhân dân TP nào trong cả nước ban hành Nghị quyết để thực thi điều luật này.

Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh thảo luận Tổ

Đại biểu cho biết, trừ Thủ đô Hà Nội, HĐND TP đã có quy định nhưng không phải thực hiện điều luật này mà là áp dụng theo Luật Thủ đô; và hiện tại TPHCM cũng đang xây dựng Nghị quyết để thực hiện nhưng áp dụng theo Luật Phát triển đô thị.

Theo Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, đối với các TP còn lại trong giai đoạn hiện nay có thể chưa phù hợp để áp dụng, và thực tế nếu cứ mỗi TP áp dụng một kiểu quy định khác về mức phạt VPHC thì sẽ gặp nhiều bất cập khi thực thi. “Nếu quy định như trên, tôi đề nghị cần phải tính toán quy định thêm chức danh, thẩm quyền xử phạt kéo theo, nếu không cũng sẽ khó áp dụng được”-Đại biểu góp ý.

Đại biểu Tạ Văn Đẹp còn đề nghị làm rõ quy định nội dung “lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội” tại Khoản 1, Điều 24 của dự thảo Luật đã bao hàm nội dung “phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực gia đình” chưa. Nếu chưa, đại biểu đề nghị bổ sung thêm nội dung này vào quy định.

Chung quan điểm, đại biểu Trần Thị Diệu Thuý (Đoàn ĐBQH TP.Hồ Chí Minh) cho rằng, thực tiễn xử phạt vi phạm nồng độ cồn và giao thông cho thấy việc tăng mức phạt có thể tạo ra chuyển biến rõ rệt trong hành vi của người dân. Đại biểu dẫn chứng, hiện nay nhiều người tham gia đám tiệc, ăn uống đã chủ động từ chối uống rượu, bia nếu phải lái xe; những người cùng bàn cũng khó ép nhau uống như trước, bởi ai cũng ý thức được trách nhiệm khi tham gia giao thông.

“Tôi nghĩ rằng với trình độ tuân thủ pháp luật của người dân nước ta ở thời điểm hiện nay, chúng ta cần chấp nhận việc nâng mức phạt lên cao hơn để tăng tính răn đe”, bà Trần Thị Diệu Thúy phát biểu.

Đồng tình với Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, đại biểu Diệu Thuý cho rằng cơ chế đặc thù về thẩm quyền quyết định mức phạt cao hơn của Hội đồng nhân dân thành phố không nên áp dụng quá rộng chỉ vì địa bàn thuộc thành phố mà cần dựa trên tiêu chí khách quan về yêu cầu quản lý và đặc điểm kinh tế - xã hội.

Đại biểu đề nghị nghiên cứu quy định thống nhất ngay trong Luật nguyên tắc xác định mức phạt khi có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, rà soát thêm cơ chế miễn, giảm tiền phạt trong trường hợp khó khăn khách quan theo điều kiện chặt chẽ, đồng thời quy định rõ mức phạt tối đa theo lĩnh vực và giới hạn thẩm quyền của từng chức danh.