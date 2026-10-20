Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng làm việc với Cục Quân y

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy Cục Quân y thường xuyên bám sát nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác quân y đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu tại hội nghị.

Cục Quân y chủ trì soạn thảo 1 nghị định của Chính phủ, 4 thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bảo đảm tiến độ. Tích cực, chủ động, quyết liệt thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Chiến dịch 500 ngày đêm). Tham mưu ban hành Quy trình kỹ thuật “lấy mẫu - vận chuyển - bàn giao - bảo quản - lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ” thực hiện thống nhất trong toàn quốc. Tổ chức tiếp nhận, quản lý, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ (tiếp nhận 67.779 mẫu, gán mã 60.839 mẫu, lưu trữ lâu dài 21.801 mẫu; tiến hành xét nghiệm 395 mẫu, có 63 trình tự ADN).

Quang cảnh hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quân y trình bày báo cáo trung tâm tại hội nghị.

Thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội, tỷ lệ quân số khỏe toàn quân đạt 99,19%. Duy trì, thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ công tác ngành. Công tác hợp tác quốc tế được thực hiện tích cực. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong công tác quân y. Nội bộ Cục Quân y đoàn kết, thống nhất, công tác xây dựng chính quy có nhiều tiến bộ vững chắc.

Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng đánh giá cao những kết quả đạt được của Cục Quân y trong thời gian qua và yêu cầu: Cục Quân y chủ động, quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm. Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, cải tạo hạ tầng, bảo đảm điều kiện cho hệ thống xét nghiệm ADN tại Viện Pháp y Quân đội. Xây dựng, triển khai Đề án Nâng cao năng lực xét nghiệm ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong Quân đội.

Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng kiểm tra phòng làm việc của cán bộ, nhân viên cơ quan Cục Quân y.

Nắm chắc tình hình, tham mưu thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; quản lý, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bộ đội, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu còn lại trong năm 2026. Duy trì xây dựng cơ quan, đơn vị trực thuộc ổn định về chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và cải cách hành chính; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ…