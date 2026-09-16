Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch kiểm tra, nắm tình hình tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương từ đầu năm đến nay. Theo đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng được triển khai đúng kế hoạch. Đơn vị tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới, kiểm tra “3 tiếng nổ”, huấn luyện lực lượng dự bị động viên; chỉ đạo chuẩn bị diễn tập 17 xã trên địa bàn tỉnh. Trong 8 tháng, đã hoàn thành huấn luyện gần 300 quân nhân dự bị, kết quả kiểm tra 3 tiếng nổ chiến sĩ mới đạt yêu cầu. Tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 99%.

Công tác Đảng, công tác chính trị được duy trì nền nếp, hoàn thành 100% kế hoạch giáo dục chính trị; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, đền ơn đáp nghĩa, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh. Công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ; đơn vị cấp phát, thu hồi đạn dược và quản lý, bảo quản theo quy định...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 kết luận buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là khu vực biên giới; nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương. Tập trung chuẩn bị chu đáo các nội dung huấn luyện, luyện tập, diễn tập; hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, sổ sách, nhất là ở Ban CHQS cấp xã; tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động. Thực hiện tốt công tác quản lý đất quốc phòng, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; bảo đảm đầy đủ hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, cứu hộ, cứu nạn; chủ động khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương những tháng cuối năm 2026.