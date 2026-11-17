Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Năm 2026, ấp Trà Phô có 336 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, chiếm 99,4%; có 2 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu; ấp tiếp tục giữ vững ấp văn hóa nhiều năm liền. Qua rà soát, ấp không còn hộ nghèo, chỉ còn 3 hộ cận nghèo.

Nhân các ngày lễ, Tết, ban lãnh đạo ấp thăm hỏi, tặng 28 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công, trị giá 14 triệu đồng; tặng 425 suất quà cho hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 127 triệu đồng.

Đến nay, tỷ lệ người dân trong ấp tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,6%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%; tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn đạt 100%...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng đề nghị ấp Trà Phô tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tình đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc; quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Đồng chí cũng đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”; vận động người dân bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ấp Trà Phô.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tặng 10 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng; xã Giang Thành tặng 10 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch UBND xã Giang Thành tặng danh hiệu “Ấp văn hóa” cho ấp Trà Phô và giấy biểu dương 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2026.