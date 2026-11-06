Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong làm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao Nguyễn Thanh Hải đã công bố Quyết định số 1877/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự (VKSQS) Trung ương, giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS Trung ương.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS Trung ương đối với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thanh Hải công bố Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Theo Quyết định, Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quang Chung, Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng Công tố và kiểm sát điều tra án hình sự VKSQS Trung ương, giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương đối với Đại tá Nguyễn Quang Chung.

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo VKSND tối cao chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Phong, đồng chí Nguyễn Quang Chung cùng tập thể VKSQS Trung ương. Đồng thời nhấn mạnh, VKSQS Trung ương là cơ quan có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống VKSND và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại buổi lễ.

Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đề nghị đồng chí Nguyễn Thanh Phong, đồng chí Nguyễn Quang Chung cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo VKSQS Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, giữ vững đoàn kết, thống nhất; xây dựng tập thể lãnh đạo VKSQS Trung ương thực sự vững mạnh, đề cao trách nhiệm nêu gương và vai trò của người đứng đầu. Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân; triển khai đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các đạo luật mới trong hệ thống VKSQS. Thứ ba, chủ động, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trong Quân đội, gắn với yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến tin tưởng, với bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực và kinh nghiệm công tác đã được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, đồng chí Nguyễn Thanh Phong và đồng chí Nguyễn Quang Chung sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trên cương vị mới; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo VKSQS Trung ương đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS Trung ương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đảng ủy và lãnh đạo VKSND tối cao đã tin tưởng, giao phó trọng trách mới.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh, vinh dự càng lớn thì trách nhiệm càng cao, đồng thời nghiêm túc tiếp thu nội dung chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao tại buổi lễ hôm nay và cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác thiết thực, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức thực hiện hiệu quả.