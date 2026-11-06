Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS Trung ương

Dự buổi lễ có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Nguyễn Quang Dũng, Trần Hải Quân, Nguyễn Đức Thái; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và TAND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm.

Cùng dự có các đồng chí Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy VKSND tối cao; Trợ lý Viện trưởng VKSND tối cao; các Kiểm sát viên VKSND tối cao; Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương các đơn vị thuộc VKSND tối cao; các Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương; Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Hưng Yên cùng các đồng chí Thư ký, giúp việc lãnh đạo VKSND tối cao.

Công bố, trao các quyết định bổ nhiệm

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao đã công bố Quyết định số 1876/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao đối với đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương, giữ chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thanh Hải công bố Quyết định số 1877/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSQS Trung ương, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đối với đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương, giữ chức vụ Viện trưởng VKSQS Trung ương, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Hải công bố Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Theo Quyết định, Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quang Chung, Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng Công tố và kiểm sát điều tra án hình sự VKSQS Trung ương, giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 2/11/2026.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao đã trao các quyết định bổ nhiệm đối với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong và Đại tá Nguyễn Quang Chung.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND tối cao công bố các Quyết định tại buổi lễ.

Giữ vững đoàn kết, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo VKSND tối cao chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Phong, đồng chí Nguyễn Quang Chung cùng tập thể VKSQS Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh, VKSQS Trung ương là cơ quan có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống VKSND và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo VKSND tối cao, VKSQS Trung ương đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng; chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực trong công tác kiểm sát, cải cách tư pháp và xây dựng hệ thống VKSQS ngày càng vững mạnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS Trung ương đối với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong.

“Những kết quả đó là sự kế thừa, nỗ lực phấn đấu của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn hệ thống; trong đó có đóng góp rất quan trọng của đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS Trung ương, đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ và nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2026. Thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao, tôi trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí”, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Huy Tiến, để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, thống nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo VKSND tối cao đã kịp thời kiện toàn đội ngũ lãnh đạo VKSND tối cao và VKSQS Trung ương.

Việc bổ nhiệm các đồng chí không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân mà còn thể hiện sự tin tưởng, giao phó trọng trách của Đảng, Nhà nước, Quân đội và lãnh đạo VKSND tối cao. Đây cũng là yêu cầu, đòi hỏi rất cao đối với các đồng chí trên cương vị công tác mới, trước những nhiệm vụ ngày càng nặng nề của ngành Kiểm sát và yêu cầu xây dựng Quân đội trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương đối với Đại tá Nguyễn Quang Chung.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị đồng chí Nguyễn Thanh Phong, đồng chí Nguyễn Quang Chung cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo VKSQS Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, giữ vững đoàn kết, thống nhất; xây dựng tập thể lãnh đạo VKSQS Trung ương thực sự vững mạnh, đề cao trách nhiệm nêu gương và vai trò của người đứng đầu.

Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu xác định đoàn kết, thống nhất là nguyên tắc, nền tảng và điều kiện quan trọng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tập thể Đảng ủy, lãnh đạo VKSQS Trung ương phải thực sự là trung tâm đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; xây dựng môi trường công tác dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể.

Đặc biệt, đồng chí Viện trưởng VKSQS Trung ương, đồng thời là Phó Viện trưởng VKSND tối cao, phải thực sự gương mẫu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và tác phong công tác; có phương pháp lãnh đạo khoa học, sâu sát thực tiễn, biết lắng nghe, tôn trọng và phát huy trí tuệ tập thể; đồng thời phải quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS Trung ương tuyên thệ.

Trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Thanh Phong cần phát huy tốt vai trò tham mưu, đóng góp tích cực vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung của Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo VKSND tối cao, nhất là đối với những vấn đề liên quan đến công tác kiểm sát trong Quân đội.

Đối với đồng chí Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm công tác; chủ động phối hợp, chia sẻ trách nhiệm với đồng chí Viện trưởng, cùng tập thể lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

Các đồng chí cần nhanh chóng nắm chắc tình hình tổ chức, cán bộ, hoạt động nghiệp vụ và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra; kế thừa thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước; kịp thời khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xây dựng tập thể lãnh đạo thực sự đoàn kết, gương mẫu, có bản lĩnh, năng lực và uy tín, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong toàn hệ thống.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân; triển khai đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các đạo luật mới trong hệ thống VKSQS.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến yêu cầu các đồng chí lãnh đạo VKSQS Trung ương bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo của VKSND tối cao; cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác sát với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của hệ thống VKSQS.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử và các hoạt động tư pháp khác.

Đặc biệt, phải bảo đảm mọi hoạt động tư pháp được thực hiện đúng pháp luật, khách quan, công tâm, thận trọng; kiên quyết không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Với vai trò là cơ quan đầu ngành của hệ thống Kiểm sát quân sự, VKSQS Trung ương phải chủ động nghiên cứu, quán triệt, hướng dẫn và tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất các quy định mới của pháp luật; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, bảo đảm pháp luật được nhận thức và áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống.

Cùng với đó, cần chủ động, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và khai thác hiệu quả hồ sơ vụ án hình sự điện tử, bảo đảm kết nối, liên thông phù hợp với định hướng chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân và yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin trong Quân đội.

Viện trưởng VKSND tối cao cũng yêu cầu quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, am hiểu pháp luật và có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ; quan tâm công tác quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo VKSND tối cao về những vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của VKSQS; chủ động phát hiện vi phạm, thiếu sót, kiến nghị các giải pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, pháp chế và sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Thứ ba, chủ động, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trong Quân đội, gắn với yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo đó, VKSQS Trung ương cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ động đề xuất hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế phối hợp và phương thức hoạt động của hệ thống VKSQS theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù tổ chức và nhiệm vụ của Quân đội.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan tư pháp và cơ quan chức năng trong Quân đội; kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp phát sinh từ thực tiễn; nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần tăng cường pháp chế, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương Quân đội.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh, mỗi hoạt động của VKSQS phải hướng tới mục tiêu bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đồng thời phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị, yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh chiến đấu và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cùng các đồng chí Phó Viện trưởng: Nguyễn Quang Dũng, Trần Hải Quân, Nguyễn Đức Thái và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Thanh Hải, tặng hoa chúc mừng hai đồng chí được bổ nhiệm.

Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến tin tưởng rằng, với bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực và kinh nghiệm công tác đã được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, đồng chí Nguyễn Thanh Phong và đồng chí Nguyễn Quang Chung sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trên cương vị mới; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo VKSQS Trung ương đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến cũng đề nghị toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên, công chức, quân nhân trong hệ thống VKSQS tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Kiểm sát nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam; nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; chủ động phối hợp, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí lãnh đạo mới hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Vinh dự càng lớn thì trách nhiệm càng cao

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS Trung ương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đảng ủy và lãnh đạo VKSND tối cao đã tin tưởng, giao phó trọng trách mới.

“Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao đối với cá nhân tôi, đồng thời là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của tập thể cán bộ, Kiểm sát viên trong hệ thống VKSQS cũng như ngành Kiểm sát nhân dân”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong chia sẻ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Nhận thức rõ trách nhiệm đặt ra không chỉ là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân đội mà còn là trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Kiểm sát nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong hứa tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam; nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật; tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Trên cương vị công tác mới, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong cho biết, sẽ tập trung cùng tập thể lãnh đạo VKSND tối cao, VKSQS Trung ương thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với ngành Kiểm sát và VKSQS; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy và lãnh đạo VKSND tối cao.

Phát huy đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; giữ gìn, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; đề cao trách nhiệm nêu gương, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc, Quân đội và ngành Kiểm sát lên trên hết, trước hết.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thứ hai, chủ động tham mưu cho lãnh đạo các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, nhiệm vụ cải cách tư pháp, chuyển đổi số.

Tăng cường phối hợp liên ngành giữa VKSQS với các cơ quan tư pháp; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các VKSQS, bảo đảm giải quyết các vụ án, vụ việc đúng pháp luật, kịp thời, nghiêm minh, khách quan; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Thứ ba, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót.

Xây dựng VKSQS các cấp vững mạnh toàn diện; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ; xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh: “Vinh dự càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Tôi nghiêm túc tiếp thu nội dung chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao tại buổi lễ hôm nay và cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác thiết thực, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức thực hiện hiệu quả”.

Dưới đây là một số hình ảnh các đơn vị chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm.

Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm.

Tập thể Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm.

Tập thể lãnh đạo Vụ 3, VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm.

Tập thể lãnh đạo Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm.

Tập thể lãnh đạo Cục 3, VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm.

Tập thể Vụ 9, VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm.

Tập thể Vụ 12, VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Dương, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Văn Viện, Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm.

Lãnh đạo các Viện kiểm sát quân sự quân khu tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm.