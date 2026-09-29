Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Lào Cai

Tham gia kiểm tra có đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai; đồng chí Đặng Quốc Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng thông tin về công tác tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.

Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cho Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ của tỉnh; trong đó tập trung vào các nội dung về công tác khánh tiết, trang trí lễ đài, bố trí khu vực tổ chức nghi lễ, đón tiếp đại biểu, thân nhân liệt sĩ; phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế và các điều kiện phục vụ buổi lễ.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân ghi nhận, đánh giá tinh thần chủ động, trách nhiệm của địa phương, các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia công tác chuẩn bị và cho rằng, các phần việc cơ bản được triển khai theo kế hoạch, bảo đảm yêu cầu về tiến độ, nghi lễ và tính trang nghiêm của sự kiện.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân chỉ đạo một số nội dung liên quan đến công tác khánh tiết, bố trí vị trí linh cữu.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát kỹ toàn bộ các phần việc, chủ động phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, bảo đảm mọi khâu được chuẩn bị chu đáo, không để xảy ra sơ suất trong quá trình tổ chức; đặc biệt quan tâm công tác đón tiếp, phục vụ thân nhân các liệt sĩ; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế và các điều kiện cần thiết để thân nhân liệt sĩ, đại biểu, Nhân dân tham dự buổi lễ thuận lợi, an toàn.

Các đơn vị trao đổi công tác chuẩn bị và tổ chức buổi lễ.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân nêu rõ, đây không chỉ là hoạt động thực hiện chính sách hậu phương quân đội, mà còn thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Do đó, công tác chuẩn bị và tổ chức buổi lễ phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại phường Cam Đường diễn ra vào sáng mai (30/9).

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện những phần việc cuối cùng, sẵn sàng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai bảo đảm trang nghiêm, thành kính, an toàn và chu đáo.