Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh kiểm tra các dự án, mô hình tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh (thứ 3, từ phải sang) kiểm tra tiến độ xây dựng, cải tạo Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Ảnh: Đức Duẩn

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Trần Anh Khôi, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng; đại diện các phòng, ban liên quan.

Về phía Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu có Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng; các thành viên Ban Quản lý dự án; chỉ huy các đồn Biên phòng: Sin Suối Hồ, Dào San, Vàng Ma Chải, Huổi Luông, Pa Tần; cùng đại diện các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát.

Trong chương trình, đoàn công tác kiểm tra kết quả, tiến độ thực hiện Dự án xây dựng bổ sung, cải tạo, sửa chữa Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu; Dự án cải tạo, nâng cấp đường vào Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải và xã Sì Lở Lầu. Đoàn cũng kiểm tra thực tế tuyến đường từ trung tâm xã Pa Tần vào Đồn Biên phòng Pa Tần và ra biên giới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh kiểm tra và tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại mô hình trồng sâm Lai Châu do Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu triển khai ở bản Ngài Thầu. Ảnh: Đức Duẩn

Tại bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu, đoàn công tác đã thăm, kiểm tra mô hình trồng sâm Lai Châu và vườn rau do Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu triển khai, phối hợp với chính quyền và nhân dân thực hiện. Đoàn cũng kiểm tra một số mô hình phát triển kinh tế khác, trong đó có mô hình trồng rau xanh tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng; kiểm tra kho quân lương dự trữ tại Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải.

Đoàn công tác kiểm tra mô hình trồng rau xanh tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng. Ảnh: Đức Duẩn

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác nắm tình hình, đánh giá tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đồng thời kiểm tra các điều kiện thực tế để làm cơ sở đề xuất giải pháp tháo gỡ, bảo đảm các dự án được triển khai đúng quy định, tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng yêu cầu công tác, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh cùng các thành viên đoàn công tác trao quà tặng các hộ dân bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu. Ảnh: Đức Duẩn

Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh cùng đoàn công tác đã trao tặng 54 suất quà cho 54 hộ dân bản Ngài Thầu do Quỹ Lá xanh, Chùa Đống Cao (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) hỗ trợ. Mỗi suất quà gồm 10kg gạo, 1 chai dầu ăn, 1 thùng mì tôm, 1 gói mì chính, 1 hộp bánh và 500 nghìn đồng tiền mặt. Những phần quà thiết thực góp phần chia sẻ khó khăn, động viên bà con nơi biên giới ổn định cuộc sống, tích cực lao động sản xuất.