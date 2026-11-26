Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên phát biểu tại buổi làm việc với trại cai nghiện số 1, số 2.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và lãnh đạo hai cơ sở báo cáo tình hình, kết quả các mặt công tác. Theo báo cáo, riêng Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Long Hưng) hiện quản lý 1.539 học viên, gồm 665 người cai nghiện tự nguyện, 707 người cai nghiện bắt buộc và 167 người do Công an xã, phường lập hồ sơ đề nghị. Cơ sở luôn chú trọng giáo dục, phục hồi nhân cách, dạy nghề và tạo điều kiện để học viên rèn luyện, điều trị bệnh.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, đề xuất của cán bộ, chiến sĩ, người cai nghiện và giải quyết trực tiếp nhiều tâm tư nguyện vọng tại 2 cơ sở cai nghiện.

Đoàn công tác nắm tâm tư nguyện vọng các học viên tại trại cai nghiện.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên biểu dương tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và những kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ, người lao động hai cơ sở. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thời gian tới tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: thực hiện đầy đủ các giai đoạn của quy trình cai nghiện,...

Đồng thời, yêu cầu cập nhật đầy đủ dữ liệu người cai nghiện lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép hoạt động y tế; phối hợp tổ chức xét xử lưu động tại cơ sở để giáo dục, phòng ngừa chung.

Đặc biệt, Công an tỉnh sẽ triển khai Chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội về chính sách tín dụng, đồng thời kết nối, giới thiệu việc làm, giúp người sau cai nghiện sớm tái hòa nhập cộng đồng.