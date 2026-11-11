Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Bình Hòa, xã Bình Thành

Đến dự ngày hội có Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo xã và hơn 100 đại biểu đại diện các hộ gia đình trên địa bàn ấp.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên trao tặng hoa chúc mừng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ấp Bình Hòa nhân ngày hội. Ảnh: HỮU DUY

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), truyền thống MTTQ Việt Nam và đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2026.

Ấp Bình Hòa hiện có hơn 1.100 hộ, gần 4.300 nhân khẩu. Thời gian qua, phong trào xây dựng đời sống văn hóa được người dân tích cực hưởng ứng, gia đình văn hóa hằng năm đạt trên 95%. Nhiều mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế, tương trợ sản xuất như: Hùn vốn xoay vòng, tổ vay vốn sản xuất được duy trì và nhân rộng.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên tặng 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HỮU DUY

Bên cạnh đó, người dân đóng góp hơn 100 triệu đồng, cùng đất đai, ngày công xây dựng giao thông nông thôn, hệ thống chiếu sáng và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Trong năm, ấp vận động trao gần 300 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và xây dựng 2 căn nhà tình thương, tổng trị giá 70 triệu đồng.

Dịp này, lãnh đạo địa phương trao quyết định công nhận danh hiệu “Ấp Văn hóa” cho ấp Bình Hòa và khen thưởng 5 hộ gia đình tiêu biểu. Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên trao tặng 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; mạnh thường quân trao 10 phần quà hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn.

Phát biểu tại ngày hội, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên đề nghị địa phương tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng; nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, gắn xây dựng đời sống văn hóa với giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.