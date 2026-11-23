10 tháng đầu năm 2026, Cục Quân nhu đã chủ động tham mưu, triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; hướng dẫn, tổ chức bảo đảm tốt công tác quân nhu phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất của toàn quân. Trong đó, ưu tiên các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, địa bàn chiến lược; bảo đảm quân nhu trong các dịp lễ, Tết, sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các nhiệm vụ đột xuất.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Cục Quân nhu đã nghiên cứu, đề xuất, báo cáo thủ trưởng Tổng cục trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành các văn bản theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2026. Trọng tâm là xây dựng các thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 02/2026/NĐ-CP ngày 20-1-2026 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Quân đội nhân dân Việt Nam; các thông tư quy định tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm quân nhu (TCVN/QS) và Thông tư ban hành Điều lệ công tác quân nhu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Đỗ Văn Hậu, Cục trưởng Cục Quân nhu phát biểu tại hội nghị.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Cục duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, xây dựng chính quy; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính, chăm sóc sức khỏe bộ đội; triển khai đồng bộ công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, kiểm tra, giám sát.

Với những thành tích đạt được, năm 2026, Cục Quân nhu được Chủ tịch nước tặng Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng 1 bằng khen, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 7 bằng khen cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng biểu dương những thành tích Cục Quân nhu đạt được thời gian qua; yêu cầu Cục Quân nhu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; chủ động nghiên cứu, đổi mới phương thức bảo đảm quân nhu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm, dự báo tư tưởng bộ đội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy các cấp cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ thực tiễn; phát huy tự phê bình và phê bình, chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao...