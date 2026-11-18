10 tháng đầu năm 2026, Cục Kỹ thuật quân, binh chủng đã triển khai toàn diện các mặt công tác, chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng, điều chỉnh và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án. Cục tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; triển khai các dự án cải tiến, sửa chữa, đóng mới vũ khí, trang bị kỹ thuật đúng kế hoạch.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng với đó, Cục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật; tổ chức sửa chữa đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật và sản xuất vật tư kỹ thuật năm 2026; tổ chức tập huấn công tác kỹ thuật toàn quân bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Vai trò của các chuyên ngành tiếp tục được phát huy trong tham gia hội đồng nghiệm thu, thẩm định các nhiệm vụ công tác kỹ thuật của các đơn vị toàn quân. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia hội thi, bảo đảm hậu cần, tài chính được triển khai đồng bộ, đạt kết quả tốt. Nội bộ cơ quan, đơn vị ổn định, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra nguyên nhân của hạn chế, khó khăn; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Anh, Cục trưởng Cục Kỹ thuật quân, binh chủng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng yêu cầu Cục Kỹ thuật quân, binh chủng tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo công tác bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật và huấn luyện kỹ thuật. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chấp hành nghiêm quy định về an toàn kỹ thuật trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất; phát huy vai trò trong tham gia các đoàn kiểm tra, nghiệm thu, thẩm định nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật tại các đơn vị.

Đặc biệt, Cục phải chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; thường xuyên nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở và các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, kế hoạch và đầu tư, tài chính; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực toàn diện, ý thức kỷ luật cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.