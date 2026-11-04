Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng làm việc với Cục Chính trị (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật)

Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm 2026 đến nay, Cục Chính trị đã bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật triển khai toàn diện các mặt công tác Đảng, công tác chính trị, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai hiệu quả. Việc học tập, quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Cục tổ chức tham gia các hội thi cấp toàn quân, toàn quốc đạt kết quả cao.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu tại hội nghị.

Cục Chính trị chủ động nghiên cứu, tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện chặt chẽ các chỉ đạo, hướng dẫn về công tác Đảng, công tác chính trị. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Tổng cục được duy trì nền nếp, chất lượng. Công tác xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác cán bộ, bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, công tác quần chúng và chuyển đổi số ngành công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, hiệu quả. Công tác nội bộ Cục được duy trì nghiêm túc, đạt chất lượng tốt; nội bộ đoàn kết, thống nhất.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng đánh giá cao những kết quả Cục Chính trị đạt được. Thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục yêu cầu Cục Chính trị tiếp tục tham mưu, đề xuất triển khai hiệu quả, toàn diện các mặt công tác Đảng, công tác chính trị; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị và chất lượng giáo dục chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng lưu ý Cục Chính trị thường xuyên nắm chắc tình hình hoạt động thực tế tại các đơn vị, kịp thời báo cáo Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027. Thường xuyên quan tâm, động viên, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.