Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp kiểm tra, làm việc tại Lữ đoàn 22

Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp quán triệt các nội dung kiểm tra. Ảnh: Nguyệt Hà

Tiếp và làm việc với đoàn có: Đại tá Ngô Xuân Đề, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 22; Đại tá Mai Thế Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 22 và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn 22.

Quán triệt các nội dung kiểm tra, Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi nhấn mạnh: Các hoạt động kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên phải thực hiện và tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Qua kiểm tra nhằm chỉ ra những điểm còn hạn chế đã được các đoàn kiểm tra chỉ ra nên chỉ khi cần tiếp cận văn bản hoặc những nội dung liên quan mới yêu cầu cán bộ cung cấp để tập trung kiểm tra, xử lý hoặc khắc phục những hạn chế trong thẩm quyền.

Kết luận sơ bộ buổi làm việc, Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã chuẩn bị chu đáo cho chương trình làm việc. Đồng thời nhấn mạnh, thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát là việc làm thường xuyên; qua đó vừa nắm chắc tình hình kết quả hoạt động, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy đơn vị thời gian qua nhằm phát huy ưu điểm, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi và đoàn công tác dự Hội nghị Đảng ủy Lữ đoàn 22 ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và quý IV-2026. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả tháng 9, xác định phương hướng, nhiệm vụ, chủ trương và giải pháp lãnh đạo, nhất là các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao.