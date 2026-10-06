Thiếu tướng Hồ Việt Triều thăm, chúc mừng đồng bào Khmer nhân lễ Sene Dolta

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng lễ Sene Dolta đến Thượng toạ Hồ Mít, Trụ trì chùa Dì Quán (xã Ninh Quới).

Tại các nơi đến, Thiếu tướng Hồ Việt Triều ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng đến các vị Thượng toạ, Đại đức, Ban Quản trị, Ban Hoằng pháp, Achar, Phật tử và đồng bào Khmer đón lễ truyền thống vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc. Đồng thời, trao tặng những phần quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp uỷ, chính quyền đối với đồng bào Khmer.

Giám đốc Công an tỉnh tặng quà, chúc mừng lễ Sene Dolta Thượng toạ Danh Diệu, Trụ trì chùa Ngan Dừa (Xã Hồng Dân).

Thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay, Thiếu tướng Hồ Việt Triều ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các vị chức sắc, chức việc, Achar và đồng bào Khmer trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều trao quà, chúc mừng Thượng toạ Trần Duyên, Trụ trì

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hùa Kos Thum (xã Ninh Thạnh Lợi) nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn các vị chức sắc, chức việc và Ban Quản trị các chùa tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”; tích cực chăm lo phát triển kinh tế, áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, thực hiện hiệu quả các mô hình sinh kế.

Đồng thời, tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh trao quà và gửi lời chúc mừng các đến gia đình chính sách xã Ninh Thạnh Lợi nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026.

Các vị Thượng toạ cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với đồng bào Khmer. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động Phật tử và bà con thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.