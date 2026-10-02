Thiếu tướng, ĐBQH Tạ Văn Đẹp giải đáp nhiều nội dung do cử tri phản ánh, nêu ý kiến

Kiến nghị của cử tri phải được theo dõi, trả lời

Giải trình ý kiến đóng góp, kiến nghị và chất vấn của bà con cử tri tại đơn vị bầu cử số 3 (thuộc các phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Tam Bình và Hiệp Bình), Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp trước hết ghi nhận những phản ánh, ý kiến chính đáng của cử tri tại các điểm cầu.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, PGĐ CATP, thay mặt các ĐBQH đơn vị bầu cử số 3 giải trình, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Đối với các ý kiến được cử tri nêu tại hội nghị, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cho biết, Tổ ĐBQH số 3 sẽ phân loại thành các nhóm để xử lý. Với những vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền địa phương, MTTQ sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đúng cơ quan có trách nhiệm và theo dõi việc trả lời bằng văn bản. Các đại biểu Quốc hội tiếp tục giám sát quá trình giải quyết.

Những kiến nghị liên quan cơ chế, chính sách sẽ được tổng hợp gửi cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương, Thành phố và địa phương nghiên cứu, xem xét. Đối với những vấn đề có tính chất bức xúc, tác động rộng đến đời sống xã hội, Đoàn ĐBQH TPHCM sẽ tổng hợp để đưa vào quá trình thảo luận, giám sát tại Quốc hội.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Từ góc độ công tác Công an, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp tiếp thu phản ánh về yêu cầu lực lượng Công an gần dân, sát cơ sở hơn, nhất là trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các khu dân cư, chung cư.

Trước phản ánh liên quan hoạt động của Ban Quản trị một số chung cư, đại biểu đề nghị Công an phường Tam Bình khẩn trương nắm tình hình, phối hợp kiểm tra, làm rõ những nội dung cử tri phản ánh để kịp thời xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Đối với vấn đề liên quan việc người dân gặp khó khăn khi xuất cảnh do thông tin nghĩa vụ thuế được liên thông, cử tri đề nghị có giải pháp phù hợp, tránh phát sinh những trường hợp người dân bị ảnh hưởng bởi dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.

Quang cảnh hội nghị

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cho biết, sẽ chuyển kiến nghị đến các cơ quan chức năng liên quan, nghiên cứu giải pháp xử lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân. Về những ý kiến liên quan chính sách đất đai, đại biểu cho biết các ĐBQH sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình thực hiện chính sách, bảo đảm việc quản lý, sử dụng đất được thực hiện đúng quy định và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Không để tái diễn tình trạng thiếu sách giáo khoa

Một trong những vấn đề được Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp lưu ý là phản ánh của cử tri về tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học. Đại biểu ghi nhận đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh và phụ huynh.

ĐBQH Lê Văn Khảm theo dõi và tổng hợp các kiến nghị của bà con cử tri

Theo đó, Đoàn ĐBQH TPHCM sẽ tổng hợp ý kiến cử tri, đưa vấn đề này vào quá trình làm việc với các cơ quan chức năng, qua đó làm rõ nguyên nhân và đề nghị có giải pháp bảo đảm nguồn sách, không để tình trạng thiếu sách kéo dài, tái diễn trong những năm học tiếp theo.

Đối với kiến nghị về chế độ, chính sách cho lực lượng cán bộ khu phố, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cho biết việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động và chính sách đối với lực lượng ở cơ sở.

Cử tri P.Tân Đông Hiệp tham dự hội nghị

Sau khi Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua, cùng với việc tăng cường phân cấp, phân quyền cho TPHCM, địa phương sẽ tiếp tục nghiên cứu, ban hành các chính sách phù hợp với điều kiện thực tế. Các ĐBQH sẽ tiếp tục ghi nhận ý kiến từ cơ sở, tham gia góp ý trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhất là đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại khu phố, ấp.

Đại biểu và cử tri chụp ảnh lưu niệm sau hội nghị

Từ những kiến nghị cụ thể tại hội nghị, Tổ ĐBQH số 3 tiếp tục tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền và theo dõi quá trình giải quyết. Những vấn đề liên quan cơ chế, chính sách sẽ được nghiên cứu, phản ánh trong quá trình xây dựng pháp luật, góp phần đưa các kiến nghị từ thực tiễn đời sống vào hoạt động của Quốc hội.