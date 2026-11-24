Thiếu tướng Bùi Ngọc Tuyên - Chính ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng. Trong ảnh, Thiếu tướng Bùi Ngọc Tuyên phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động công tác quần chúng giai đoạn 2021-2025, tổ chức ngày 24/11/2025. (Ảnh: QĐND)

Theo Quyết định số 2303/QĐ-TTg ngày 21/11/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Bùi Ngọc Tuyên giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2026.

Thiếu tướng Bùi Ngọc Tuyên có nhiều năm công tác trong lực lượng Pháo binh. Năm 2022, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Pháo binh, mang quân hàm Đại tá.

Tháng 8/2025, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa được thành lập trên cơ sở Binh chủng Pháo binh. Thiếu tướng Bùi Ngọc Tuyên giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa cho đến khi được bổ nhiệm giữ cương vị mới.

Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86) được thành lập ngày 15/8/2017 trên cơ sở tổ chức lại Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng có chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức lực lượng, xây dựng và triển khai nhiệm vụ tác chiến không gian mạng; là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, phòng, chống chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng, góp phần bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.