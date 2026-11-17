Kết phiên 17-11, VN Index giảm 10,17 điểm (0,59%) xuống 1.726,7 điểm. Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện HoSE với 207 mã giảm, trong khi chỉ có 110 mã tăng.

Các cổ phiếu ngân hàng và dầu khí như VCB, GAS, BSR, BID, CTG, PLX, LPB tác động tiêu cực lên chỉ số. Trong khi đó, VIC, cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường, đóng cửa ở mức tham chiếu, không tạo được lực đỡ cho chỉ số như thường lệ.

Thanh khoản thị trường đạt hơn 623 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch 14.640 tỷ đồng.

Sau 2 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại quay lại bán ròng khoảng 360 tỷ đồng trên HoSE. FPT bị bán ròng mạnh nhất với 146 tỷ đồng. Tiếp đến là các cổ phiếu ngân hàng gồm VCB với 102 tỷ đồng, MBB 65 tỷ đồng, STB 38 tỷ đồng và TCB 37 tỷ đồng.

Việc khối ngoại quay lại bán ròng, cùng sự suy yếu của nhóm ngân hàng và dầu khí, khiến khả năng phục hồi của VN Index gặp thêm trở ngại. Những nhịp tăng nếu chỉ dựa vào một vài cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ khó tạo sức lan tỏa.

Nếu áp lực bán tiếp diễn trong khi lực cầu không được củng cố, chỉ số có thể tiếp tục lùi xuống tìm điểm cân bằng. Thanh khoản và diễn biến giao dịch của khối ngoại sẽ là những yếu tố cần theo dõi để đánh giá độ bền của các nhịp hồi.