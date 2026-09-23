Thiếu tiền trả phòng, nảy sinh ý định cướp tài sản cụ bà 85 tuổi

Ngày 23/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Ngô Chí Thanh (SN 2006, trú tại xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Ngô Chí Thanh trong vụ cướp tài sản của cụ bà 85 tuổi. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Xông vào nhà cướp tài sản của cụ bà 85 tuổi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 22/9, bà Dương Thị Sen (SN 1941) đang ở một mình tại nhà riêng ở số 01, ngõ 8 Lê Thành Đồng, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị thì Thanh cùng Nguyễn Thị Hồng Như (SN 2008, trú tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) xông vào nhà.

Tại đây, Thanh dùng khăn bịt miệng, đánh vào vùng mặt bà Sen, sau đó cùng Như chiếm đoạt nhẫn vàng, điện thoại di động và tiền mặt rồi tẩu thoát.

Tổng trị giá tài sản bị chiếm đoạt khoảng 13,765 triệu đồng.

Nảy sinh ý định đi cướp vì thiếu tiền trả phòng

Theo lời khai ban đầu, do không có tiền trả tiền phòng đúng hạn, Thanh và Như đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản để có tiền thanh toán.

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Ngô Chí Thanh để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.