Thiếu tiền tiêu xài, người đàn ông nảy ý định thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố

Theo thông tin từ cơ quan Công an, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Thợ nảy sinh ý định thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố để chiếm đoạt tài sản. Ngày 12/8/2026, lợi dụng mối quan hệ quen biết và việc trước đó nhiều lần thuê xe, Thợ thuê của chị L.T.H.H. (sinh năm 1983, trú tại xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) một chiếc Hyundai Elantra CN7 màu trắng, biển kiểm soát 88A-601.xx, với giá 18 triệu đồng/tháng.

Bị can Lê Trần Thợ chỉ lại quá trình cầm cố chiếc xe ô tô đã chiếm đoạt. Ảnh: CACC

Sau khi nhận xe, Thợ điều khiển phương tiện đến Hà Nội, liên hệ với anh Đ.V.Q. (sinh năm 1984, trú tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội) để cầm cố chiếc xe, lấy 200 triệu đồng.

Đến ngày 15/10/2026, phát hiện xe bị mang đi cầm cố, chị H. đã trình báo cơ quan Công an. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương xác minh, truy tìm phương tiện và làm rõ các tình tiết liên quan.

Cùng ngày 15/10, Lê Trần Thợ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tự thú về hành vi của mình. Từ các thông tin, tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng tập trung làm rõ quá trình thuê xe, di chuyển phương tiện và giao dịch cầm cố. Chỉ sau một ngày kể từ khi tiếp nhận tin báo, cơ quan điều tra đã xác định được nơi chiếc xe đang bị cầm cố và thu giữ phương tiện phục vụ công tác điều tra.

Ngày 17/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra Qquyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Trần Thợ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.