Thiếu tiền, nam thanh niên đột nhập nhà dân trộm cắp gần nửa tỷ đồng

Đối tượng Lê Thanh Lợi xác định hiện trường vụ trộm. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 19h ngày 7/10/2026, bà O.D.T. (sinh năm 1983, trú tại ấp Đại Mong, xã Tiểu Cần) đi công việc cùng gia đình. Khi trở về, bà phát hiện cửa sổ phòng ngủ bị cắt, đồ đạc bên trong bị lục soát, xáo trộn.

Kiểm tra tài sản, gia đình phát hiện bị mất nhiều trang sức bằng vàng 14K, 18K, 24K, bạch kim cùng điện thoại di động. Tổng giá trị tài sản thiệt hại được xác định hơn 450 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an xã Tiểu Cần khám nghiệm hiện trường, rà soát các đối tượng nghi vấn và triển khai biện pháp truy tìm người gây án.

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định Lê Thanh Lợi là đối tượng thực hiện vụ trộm. Ngày 28/10/2026, Lợi bị phát hiện tại xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long và được đưa về làm việc. Tại cơ quan Công an, Lợi thừa nhận đã thực hiện vụ trộm do thiếu tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.