Theo đó vào khoảng 18 giờ ngày 25-11, tại khu vực cây xăng Hoàng Hà thuộc ấp Hoa Lư, xã Lộc Thạnh (cách Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư khoảng 1km), Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Năm, đã nhặt được chiếc ví bên trong có tiền mặt, thẻ ngân hàng và nhiều giấy tờ tùy thân khác mang tên Nguyễn Huỳnh Phước (1997), hộ khẩu tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ. Ngay khi nhặt được đồng chí Nguyễn Văn Năm đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm chủ tài sản.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Năm trao trả lại toàn bộ tài sản cho anh Nguyễn Huỳnh Phước.

Đến chiều 26-11, chủ nhân chiếc ví đã liên hệ để xin nhận lại tài sản. Sau khi xác minh thông tin, với sự chứng kiến của chỉ huy đơn vị, Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Năm đã trao trả lại toàn bộ tài sản cho anh Nguyễn Huỳnh Phước, hiện đang trú tại xã Lộc Thạnh, thành phố Đồng Nai.

Nhận được tài sản, anh Nguyễn Huỳnh Phước vô cùng xúc động: “Khi phát hiện mất tài sản, bản thân tôi đã vô cùng lo lắng và buồn vì trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng. Thực sự vô cùng cảm ơn anh Năm và các chú bộ đội Biên phòng rất nhiều”.

Việc làm không tham của rơi của Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Năm đã góp phần tỏa sáng thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và lan tỏa hình ảnh đẹp của những người lính Biên phòng trong lòng nhân dân.