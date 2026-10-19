Thiếu tá Nguyễn Xuân Diện nhặt được 50 triệu đồng, trả lại người đánh rơi

Đồng chí Diện đã chủ động báo cáo chỉ huy Đồn Biên phòng Đăk Nhoong để xác minh, tìm người đánh rơi và trao trả tài sản. Qua xác minh, đơn vị xác định người đánh rơi số tiền trên là chị Trần Thị Phương, trú tại thôn Đăk Ga, xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi, làm nghề buôn bán tự do. Theo thông tin chị Phương cung cấp: Sáng cùng ngày, trên đường cùng chồng đi thu mua nông sản tại thôn Đăk Nhoong phục vụ việc kinh doanh của gia đình, chị sơ suất làm rơi số tiền 50 triệu đồng. Đây là số tiền có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động buôn bán và đời sống của gia đình chị.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Xuân Diện trao trả 50 triệu đồng cho vợ chồng chị Trần Thị Phương.

Sau khi xác minh đúng chị Phương là chủ nhân của số tiền trên, đại diện chỉ huy Đồn Biên phòng Đăk Nhoong và Thiếu tá QNCN Nguyễn Xuân Diện đã làm thủ tục bàn giao đầy đủ số tiền 50 triệu đồng cho hai vợ chồng chị Trần Thị Phương. Nhận lại tài sản, chị Phương bày tỏ vui mừng, xúc động và cảm phục trước nghĩa cử cao đẹp của Thiếu tá QNCN Nguyễn Xuân Diện. “Đây là toàn bộ vốn liếng làm ăn của gia đình tôi. Khi phát hiện bị mất tiền, tôi và chồng rất hoang mang, lo lắng vì nghĩ rằng cơ hội tìm lại được rất ít. Khi nhận được tin báo từ Đồn Biên phòng Đăk Nhoong, vợ chồng tôi mừng đến rơi nước mắt và cảm phục phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ”, chị Trần Thị Phương xúc động nói.