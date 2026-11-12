Thiếu tá Nguyễn Thái Thung - người có duyên với các giải thưởng

Theo đó, là cán bộ Đội Thi đua - Khen thưởng, Thiếu tá Nguyễn Thái Thung luôn làm tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, dám nghĩ, dám làm, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác thi đua, khen thưởng. Đưa công tác thi đua, khen thưởng trong Công an Nghệ An ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy CBCS phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Nguyễn Thái Thung tại lễ trao giải thưởng cán bộ, công chức, viên chức giỏi toàn quốc năm 2026.

Điển hình như Thiếu tá Nguyễn Thái Thung đã trực tiếp tham mưu thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 (Bộ Công an) và Cụm thi đua Khối Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An. Từ đó đề ra các cách làm hay, sáng tạo, các trọng tâm đột phá góp phần đưa phong trào ngày càng chuyển biến mạnh mẽ đối với từng đơn vị và toàn lực lượng Công an Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Thái Thung được Tỉnh đoàn Nghệ An tuyên dương.

Từ thực tiễn công tác, đồng chí cũng đã có nhiều sáng kiến trong công việc. Điển hình như xây dựng, hoàn thiện và đưa vào sử dụng phần mềm “Quản lý công tác thi đua, khen thưởng”. Nói về sáng kiến này, Thiếu tá Nguyễn Thái Thung cho biết, Nghệ An là một trong những tỉnh có địa bàn rộng của cả nước, vị trí địa lý của các đơn vị cơ sở xa, do vậy nhiều trường hợp đề nghị khen thưởng của yêu cầu thực hiện sớm để phục vụ hội nghị nên quá trình chờ các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng rất mất thời gian.

Mặt khác, do yêu cầu công tác khen thưởng có nhiều nội dung cần theo dõi các hình thức khen thưởng trước (khen công trạng, khen niên hạn) để đề xuất hình thức khen thưởng sau, nên khi đề xuất việc rà soát các khen thưởng cần tra cứu thông tin về danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của một tập thể, cá nhân cần phải mở hồ sơ kiểm tra rất mất thời gian, công sức. Nên sáng kiến này giúp việc thực hiện các hồ sơ cần khen thưởng được tiến hành nhanh chóng. Theo đó, các đơn vị gửi tóm tắt thành tích qua phần mềm để xử lý trước. Việc tra cứu để đề xuất khen thưởng công trạng, niên hạn cũng được thực hiện dễ dàng, tránh trường hợp đề xuất sót hoặc đề xuất các cá nhân đã được tặng thưởng. Việc tra cứu các tập thể, cá nhân khi muốn xem danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện nhanh chóng, chính xác.

Thiếu tá Nguyễn Thái Thung (ngoài cùng bên trái) luôn tích cực tham gia các cuộc thi và đạt nhiều giải thưởng của các bộ, ban, ngành tổ chức.

Sáng kiến của Thiếu tá Nguyễn Thái Thung không chỉ giúp Công an các đơn vị, địa phương thuận tiện, nhanh gọn trong công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính mà còn được lãnh đạo Công an tỉnh và được Bộ Công an thông báo nhân rộng toàn quốc, được nhiều Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương học tập, triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó đồng chí còn tham mưu xây dựng, ban hành quy chế tổ chức giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác và xếp loại phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” hàng quý tại các Cụm thi đua Công an các xã, phường trong Công an Nghệ An. Ý tưởng sáng kiến được phát huy bởi sau khi thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về việc đưa Công an chính quy về xã và thành lập Công an xã. Quá trình triển khai phong trào thi đua ở các huyện, thành phố, thị xã cũ có nhiều bất cập, việc xếp loại thi đua hàng quý chưa được thực hiện đồng bộ do vậy ở nhiều đơn vị có tình trạng bình xét danh hiệu thi đua cuối năm chưa đầy đủ, chính xác.

Tuy nhiên, sáng kiến này đã giúp Công an địa phương duy trì giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác và xếp loại phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” hàng quý tại các cụm thi đua Công an các xã, phường thống nhất trong toàn tỉnh. Từ đó, lấy kết quả xếp loại thi đua hàng quý làm căn cứ quan trọng để bình xét danh hiệu thi đua cuối năm…

Ngoài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Nguyễn Thái Thung còn tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, thiện nguyện.

Ngoài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Thiếu tá Nguyễn Thái Thung còn là người tích cực tham gia và đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi, nổi bật như: Giải Nhất cuộc thi tìm hiểu quan hệ Việt Nam - Lào do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; Giải C cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân do Bộ Công an tổ chức; Giải B, Giải C cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” trong Công an nhân dân do Bộ Công an tổ chức; Giải Khuyến khích cuộc thi viết “Tìm hiểu 40 năm thắng lợi kế hoạch phản gián CM12” do Bộ Công an tổ chức…

Với nhiều sáng kiến trong lĩnh vực mình công tác, Thiếu tá Nguyễn Thái Thung không chỉ góp phần vào thành tích chung của Công an Nghệ An trong công tác cải cách hành chính. Những đóng góp đó đã được ghi nhận khi đồng chí được tôn vinh là “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”. Được Bộ Công an tặng 7 Bằng khen, UBND tỉnh Nghệ An tặng 2 Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An tặng 18 Giấy khen cùng nhiều giấy chứng nhận đạt giải trong các cuộc thi.