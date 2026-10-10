Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải được trao Giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' năm 2026
Chiều 10/10, tại Hà Nội, trong không khí tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn TCP Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026. Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu là một trong 15 thanh niên tiêu biểu đại diện cho hàng triệu đoàn viên, thanh niên trên cả nước được trao giải thưởng này.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh: “Sống đẹp không phải là điều gì xa vời. Sống đẹp trước hết là biết mình đang sống vì điều gì; biết đặt trách nhiệm bên cạnh quyền lợi, đặt lợi ích chung bên cạnh lợi ích của bản thân; biết sẻ chia khi người khác cần giúp đỡ; biết dấn thân khi cộng đồng cần mình; biết vượt qua giới hạn của chính mình và không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành một người tốt hơn, có ích hơn”.
Với tinh thần đó, từ năm 2017, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu có những việc làm, nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn; những người gương mẫu chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, nghĩa tình; những tấm gương biết vượt qua khó khăn, dám dấn thân, sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng và xã hội.
Qua 9 năm triển khai, Ban Tổ chức đã tuyên dương 212 thanh niên tiêu biểu, những tấm gương sáng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Năm 2026, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH TCP Việt Nam, Báo Thanh niên tổ chức trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho 15 thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an ninh, an toàn; lao động, sản xuất, kinh doanh; hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và sự nghiệp giáo dục.
Một trong những gương mặt nổi bật được vinh danh năm nay là Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh với những việc làm thiết thực, hiệu quả trong việc đưa kỹ năng số đến với đồng bào ở khu vực biên giới. Anh đã trực tiếp hướng dẫn hơn 5.000 người dân sử dụng thiết bị thông minh, truy cập internet an toàn, thực hiện việc định danh điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Đặc biệt, anh đã trực tiếp nghiên cứu, sáng kiến các mô hình: “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh”; “Hòm thư điện tử thực hiện dân chủ ở cơ sở”; “Quy tắc ứng xử văn hóa trong Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh”; tham gia triển khai thực hiện mô hình “Hướng dẫn nhân dân bán hàng trên sàn thương mại điện tử”. Ở nơi biên giới, anh đang góp phần đưa những tiện ích của thời đại số đến gần hơn với người dân, để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.
Bên cạnh đó, Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 cũng dành tôn vinh những người đã biến chính những khó khăn, giới hạn của bản thân thành động lực để sống mạnh mẽ và cống hiến. Tiêu biểu như: Cô giáo Hoàng Thị Hiền ở tỉnh Nghệ An, người đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu một em nhỏ 2 tuổi trong tình huống nguy hiểm; anh Nguyễn Khắc Cường, một người khuyết tật đã có nhiều hoạt động vì cộng đồng; anh Đinh Viết Tường (mắc hội chứng Tics, từng bị kỳ thị) đã vượt qua nghịch cảnh để theo đuổi nghệ thuật (diễn viên trong phim "Trại buôn người), đồng thời lan tỏa câu chuyện về nghị lực sống tới hơn 920 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội...
Tại chương trình, đại diện Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho các cá nhân được nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thieu-ta-nguyen-duy-khanh-chinh-tri-vien-pho-don-bien-phong-vang-ma-chai-duoc-trao-giai-thuong-quotthanh-nien-song-depquot-nam-2026-post508578.html