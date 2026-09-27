Thiếu tá Lê Văn Trung – Phó trưởng Công an xã Duy Nghĩa xuất sắc đạt giải Nhì tại Hội thi Báo cáo viên Pháp luật giỏi cấp Bộ năm 2026

Đại diện cho lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng tham gia tranh tài tại hội thi, đồng chí Thiếu tá Lê Văn Trung - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Công an xã Duy Nghĩa đã mang đến phần thi cá nhân vô cùng ấn tượng với chuyên đề mang đậm tính thực tiễn: "Bình yên không tự nhiên đến". Phần trình bày thu hút sự chú ý đặc biệt của Ban Giám khảo và khán giả nhờ bám sát sát sao nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Với vai trò là lãnh đạo lực lượng công an xã trực tiếp bám sát địa bàn, đồng chí Thiếu tá Lê Văn Trung đã thể hiện sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật, tác phong chững chạc cùng kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt.

Chuyên đề do đồng chí trình bày đã khéo léo chuyển tải các quy định pháp luật thiết thực thành những thông điệp gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, gắn liền với đời sống Nhân dân và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại cơ sở. Qua đó, thể hiện rõ nét bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần tận tụy vì nhân dân phục vụ của người chiến sĩ công an cơ sở.

Với những nỗ lực vượt trội và phần thể hiện xuất sắc, đồng chí Thiếu tá Lê Văn Trung đã vinh dự đạt giải Nhì tại hội thi cấp Bộ lần này. Thành tích này là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình rèn luyện, tinh thần trách nhiệm cao và sự chuẩn bị công phu của cá nhân đồng chí cũng như tập thể đơn vị, tiếp tục góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào học tập, tìm hiểu pháp luật trong toàn lực lượng.