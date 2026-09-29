Thiếu tá Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Điện Biên) trả lại 82,5 triệu đồng cho người đánh rơi

Đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang chứng kiến Thiếu tá Nông Văn Thiết (người đầu tiên bên phải) trả lại tiền cho người đánh rơi. (Ảnh: LÊ LAN)

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều 28/9, trong lúc làm nhiệm vụ trên địa bàn tại bản Na Ư, xã Sam Mứn, Thiếu tá Nông Văn Thiết đã nhặt được một cọc tiền. Ngay lập tức, Thiếu tá Nông Văn Thiết đã báo cáo chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang; đồng thời thực hiện kiểm đếm cọc tiền có 82,5 triệu đồng.

Sau đó, được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị, Thiếu tá Nông Văn Thiết cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã thông báo rộng rãi trên các trang mạng xã hội của cá nhân, địa phương để tìm người đánh rơi.

Anh Trần Công Trí (ở thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên) ký biên bản nhận lại số tiền đánh rơi trước sự chứng kiến của Thiếu tá Nông Văn Thiết và lãnh đạo chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang. (Ảnh: LÊ LAN)

Sáng 29/9, anh Trần Công Trí (ở thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên) là người buôn bán đã đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang trình bày về việc bị rơi tiền cùng chi tiết thời gian, địa điểm và đặc điểm số tiền đánh rơi. Sau khi đối chiếu, xác minh thông tin, trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo, chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Thiếu tá Nông Văn Thiết đã trao trả toàn bộ số tiền cho người đánh rơi.

Vui mừng nhận được số tiền đánh rơi, anh Trần Công Trí bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới Thiếu tá Nông Văn Thiết và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang.