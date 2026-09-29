Thiếu tá Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Điện Biên) trả lại 82,5 triệu đồng cho người đánh rơi
Sáng 29/9, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên), Thiếu tá Nông Văn Thiết, nhân viên Phòng, chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã bàn giao trả số tiền 82,5 triệu đồng cho anh Trần Công Trí, người đánh rơi số tiền này.
Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều 28/9, trong lúc làm nhiệm vụ trên địa bàn tại bản Na Ư, xã Sam Mứn, Thiếu tá Nông Văn Thiết đã nhặt được một cọc tiền. Ngay lập tức, Thiếu tá Nông Văn Thiết đã báo cáo chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang; đồng thời thực hiện kiểm đếm cọc tiền có 82,5 triệu đồng.
Sau đó, được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị, Thiếu tá Nông Văn Thiết cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã thông báo rộng rãi trên các trang mạng xã hội của cá nhân, địa phương để tìm người đánh rơi.
Sáng 29/9, anh Trần Công Trí (ở thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên) là người buôn bán đã đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang trình bày về việc bị rơi tiền cùng chi tiết thời gian, địa điểm và đặc điểm số tiền đánh rơi. Sau khi đối chiếu, xác minh thông tin, trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo, chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Thiếu tá Nông Văn Thiết đã trao trả toàn bộ số tiền cho người đánh rơi.
Vui mừng nhận được số tiền đánh rơi, anh Trần Công Trí bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới Thiếu tá Nông Văn Thiết và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thieu-ta-don-bien-phong-cua-khau-quoc-te-tay-trang-dien-bien-tra-lai-825-trieu-dong-cho-nguoi-danh-roi-post991767.html