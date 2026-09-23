Thiếu tá, ca sĩ Lương Nguyệt Anh sẽ mang giai điệu đong đầy tình phụ tử đến Lễ tổng kết 'Cha và con gái'

Khi âm nhạc cất lên để vỗ về ơn sinh thành

Giữa bộn bề của cuộc sống hiện đại, nhịp sống hối hả đôi khi cuốn con người ta đi xa, khiến chúng ta vô tình bỏ quên những khoảng lặng bình yên và ấm áp nhất bên gia đình. Thấu hiểu những trăn trở sâu kín ấy, Cuộc thi viết “Cha và con gái” – do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức – đã ra đời như một nốt trầm xúc cảm đầy nhân văn, tôn vinh tình cảm gia đình, đặc biệt là tình phụ tử thiêng liêng. Đó là nơi có người cha lặng lẽ chở che, hy sinh thầm lặng, và những người con gái mang theo ký ức không thể thay thế trên suốt hành trình vạn dặm trưởng thành.

Sau chặng đường 6 tháng phát động với biết bao tâm huyết, Ban Tổ chức (BTC) đã đón nhận hàng nghìn bài viết đong đầy cảm xúc từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trải qua quá trình tuyển chọn và cân nhắc kỹ lưỡng, những tác phẩm tiêu biểu nhất, chạm đến trái tim người đọc đã lộ diện để chuẩn bị bước lên bục vinh danh. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi trang trọng này sẽ được tổ chức vào chiều ngày 29/9 tại Trường Đại học Hà Nội.

Thiếu tá, ca sĩ Lương Nguyệt Anh sẽ góp tiếng hát trong Lễ tổng kết cuộc thi viết Cha và con gái.

Chia sẻ về cơ duyên góp tiếng hát trong Lễ tổng kết cuộc thi viết Cha và con gái, Thiếu tá, ca sĩ Lương Nguyệt Anh bày tỏ niềm vinh dự lớn lao khi góp sức vào một sự kiện mang đậm giá trị nhân văn sâu sắc.

Thiếu tá, ca sĩ Lương Nguyệt Anh vinh dự khi góp sức vào một sự kiện mang đậm giá trị nhân văn sâu sắc.

Thiếu tá, ca sĩ Lương Nguyệt Anh chia sẻ:

“Là một người giảng viên hằng ngày đứng trên bục giảng của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, và hơn hết, cũng là một người mẹ đang ngày đêm nâng niu, nuôi dưỡng những yêu thương trong tổ ấm nhỏ của mình, tôi thấu hiểu hơn ai hết sức nặng của hai tiếng 'gia đình' và tình cảm thiêng liêng mà cha dành cho con gái.

Khi nhận lời tham gia chương trình, tôi không nghĩ mình đến đây với tư cách là một ca sĩ biểu diễn trên sân khấu lớn, mà chỉ đơn thuần là một người mang câu chuyện, mang trái tim của một người mẹ, người con để sẻ chia và đồng cảm".

Ngoài ra, Thiếu tá, ca sĩ Lương Nguyệt Anh cũng tiết lộ về những ca khúc sẽ mang đến Lễ tổng kết Cuộc thi viết "Cha và con gái":

Những giai điệu tôi chọn mang đến Lễ tổng kết 'Cha và con gái' không cầu kỳ phô diễn, mà nó nhẹ nhàng, tha thiết như tiếng lòng tự sự. Tôi mong rằng qua âm nhạc, chúng ta sẽ cùng nhau chạm đến những ngóc ngách sâu kín nhất trong tâm hồn, để ở đó, mỗi người lại tìm thấy sự vỗ về, để nghẹn ngào xúc động trước tình mẫu tử, phụ tử bao dung và rộng lớn vô bờ” - Thiếu tá, ca sĩ Lương Nguyệt Anh chia sẻ.

Thiếu tá, ca sĩ Lương Nguyệt Anh muốn mang câu chuyện, mang trái tim của một người mẹ, người con để chia sẻ.

Sức lan tỏa của một hành trình đong đầy ký ức

Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 4, do Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động từ ngày 22/4/2026, qua nhiều mùa tổ chức đã vượt qua khuôn khổ của một cuộc thi văn học thông thường. Sự kiện đã vươn lên trở thành một diễn đàn văn hóa ý nghĩa, nơi hàng triệu độc giả tìm thấy tấm gương phản chiếu chính mình trong từng câu chuyện về ơn sinh thành, dưỡng dục và tình thân ái.

Các thành viên Ban giám khảo có chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm cũng như tâm huyết về các đề tài gia đình là bảo chứng cho tính khách quan, minh bạch và đảm bảo chất lượng chuyên sâu cho từng giải thưởng.

Lễ tổng kết không chỉ là thời khắc tôn vinh những cây bút xuất sắc, những trang viết đẫm nước mắt và tình yêu thương, mà còn là một không gian nghệ thuật thăng hoa. Ở đó, âm nhạc và văn chương hòa quyện vào nhau, tiếp tục bồi đắp những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nuôi dưỡng tâm hồn cao đẹp và gắn kết chặt chẽ hơn sợi dây tình cảm thiêng liêng trong mỗi gia đình Việt Nam hiện đại.

Thiếu tá, ca sĩ Lương Nguyệt Anh:

Năm sinh: 1990 tại Lục Ngạn, Bắc Giang.

Chức vụ & Học hàm: Thiếu tá, Giảng viên Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Tốt nghiệp Thạc sĩ với điểm 10 tuyệt đối phần thi thực hành tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Danh hiệu và giải thưởng tiêu biểu:

Quán quân Sao Mai 2011 dòng nhạc dân gian.

Giải Xuất sắc tại Liên hoan Ca nhạc châu Á - Thái Bình Dương.

Giải Ba tại Army Games 2021 với tiết mục chầu văn Cô đôi thượng ngàn.

Huy chương Vàng Liên hoan Âm nhạc toàn quốc 2024 với tác phẩm tự sáng tác Thương người lính đảo Trường Sa.

Giảng viên dạy giỏi năm học 2023 - 2024 của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Giám khảo Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024.

Huy chương vàng liên hoan phim truyền hình toàn quốc năm 2018 thể loại phim ca nhạc “Bình Minh Cuối Con Đường”.

Giám khảo Tiếng Hát Hà Nội 2 mùa năm 2024 và 2025.

Chiến sĩ thi đua toàn quân 2026.