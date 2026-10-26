Thiếu sót trong bố trí nhân sự trường học tại phường Quy Nhơn Nam

Qua kiểm tra, Sở xác định còn một số thiếu sót trong việc bố trí phó hiệu trưởng và nhân viên kế toán, đồng thời đề nghị địa phương rà soát, điều chỉnh phương án nhân sự theo đúng định hướng của UBND tỉnh và kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Cụ thể, sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục tại phường Quy Nhơn Nam giảm từ 13 xuống còn 6; số cán bộ quản lý giảm từ 34 xuống 19 người, nhân viên kế toán giảm từ 13 xuống 8 người.

Việc lựa chọn hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo hướng dẫn của UBND tỉnh. Việc bố trí phó hiệu trưởng tại Trường Mầm non Nguyễn Văn Cừ, Trường Tiểu học Ngô Mây và nhân viên kế toán tại 3 trường, gồm: Trường Mầm non Nguyễn Văn Cừ, Trường Trung học cơ sở Quang Trung, Trường Trung học cơ sở Ngô Mây thực hiện đúng hướng dẫn.

Tuy nhiên, đối với chức danh phó hiệu trưởng, kết quả kiểm tra cho thấy: UBND phường Quy Nhơn Nam đã áp dụng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý quy định tại Điều 29 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP (ngày 30/6/2026 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức) để không bố trí chức danh này cho 5 hiệu trưởng trước sắp xếp. Điều này chưa đúng định hướng tại khoản 1 Mục III Công văn số 10275/UBND-NC của UBND tỉnh.

Qua làm việc với 5 trường hợp, Tổ công tác ghi nhận bà Hồ Thị Hồng Tâm và ông Nguyễn An Vinh có nguyện vọng không tiếp tục giữ chức vụ phó hiệu trưởng và thống nhất chuyển sang làm giáo viên.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức rà soát, điều chỉnh phương án nhân sự và bố trí 3 hiệu trưởng trước sắp xếp giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp theo đúng định hướng tại khoản 1, khoản 2 Mục III Công văn số 10275/UBND-NC, trừ trường hợp viên chức có đơn tự nguyện xin thôi giữ chức vụ quản lý. Ba trường hợp gồm: Bà Mạc Hoàn Tố Quyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ trước sắp xếp; bà Cao Thị Hồng Nghĩa - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Quang Trung trước sắp xếp; bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Mây trước sắp xếp.

Trường tiểu học Kim Đồng mới. Ảnh: sggp.org.vn

Đối với công tác bố trí nhân viên kế toán, Tổ công tác xác định việc bố trí 2 nhân viên kế toán tại mỗi trường Tiểu học Kim Đồng và Tiểu học Ngô Mây sau sắp xếp chưa đúng quy định. Tuy nhiên, ngày 24/10, UBND phường đã ban hành các quyết định điều chỉnh việc bố trí nhân sự tại 2 trường. Theo đó, tại Trường Tiểu học Kim Đồng, bà Nguyễn Thu Hiền thực hiện nhiệm vụ kế toán, bà Nguyễn Thị Bích Mai thực hiện nhiệm vụ tư vấn học sinh. Tại Trường Tiểu học Ngô Mây, ông Ngô Văn Hữu thực hiện nhiệm vụ kế toán, bà Trương Thị Trúc Linh thực hiện nhiệm vụ tư vấn học sinh. Sau điều chỉnh, mỗi trường có một nhân viên kế toán theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện việc sắp xếp, bố trí nhà giáo giữ chức vụ quản lý và nhân viên kế toán tại các cơ sở giáo dục sau sáp nhập. Trên cơ sở đó, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với cá nhân vi phạm, nếu có.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã có 2 tin phản ánh về vấn đề này, gồm: “Rà soát bất cập trong bố trí nhân sự trường học sau sáp nhập ở phường Quy Nhơn Nam”, phát ngày 15/10 và “Kiểm tra toàn diện công tác sắp xếp, bố trí nhân sự trường học sau bài viết của TTXVN”, phát ngày 20/10.