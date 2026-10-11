Thiếu SGK đầu năm học: 47 người tại NXB Giáo dục Việt Nam bị xác định có trách nhiệm

Ngày 9-10, Bộ GD&ĐT có báo cáo gửi Thủ tướng về kết quả rà soát, kiểm điểm và việc xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến tình trạng thiếu SGK đầu năm học 2026-2027.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên cả nước triển khai thống nhất 1 bộ SGK. Ảnh: Nhã Uyên

Theo báo cáo, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên cả nước triển khai thống nhất 1 bộ SGK. Bộ GD&ĐT cho biết đã chỉ đạo NXB Giáo dục Việt Nam chủ động xác định nhu cầu, tổ chức in ấn, phát hành và dự phòng nguồn cung để bảo đảm đủ sách phục vụ năm học mới.

Tại các cuộc họp giao ban, NXB Giáo dục Việt Nam đều khẳng định bảo đảm đủ sách. Tuy nhiên, thực tế vẫn xảy ra tình trạng thiếu sách cục bộ. Bộ GD&ĐT nhìn nhận còn thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, theo dõi và phối hợp xử lý.

Ngày 5-10, Bộ đã tổ chức họp kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan, yêu cầu làm rõ thiếu sót trong từng khâu, trách nhiệm trực tiếp và trách nhiệm quản lý, giám sát.

Qua rà soát, 4 tập thể được xác định có liên quan, gồm: Vụ Giáo dục Phổ thông, Vụ Kế hoạch Tài chính, NXB Giáo dục Việt Nam và Ban Kiểm soát NXB Giáo dục Việt Nam.

Đối với Vụ Giáo dục Phổ thông, báo cáo chỉ ra những hạn chế trong việc hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp nhu cầu SGK. Công tác cập nhật dữ liệu, phối hợp giữa các đơn vị và cảnh báo nguy cơ thiếu sách có thời điểm chưa kịp thời, ảnh hưởng đến khả năng dự báo và điều phối nguồn cung.

Trong khi đó, Vụ Kế hoạch Tài chính còn hạn chế trong phối hợp xử lý các tình huống phát sinh. Việc tham mưu giải quyết đề nghị của NXB Giáo dục Việt Nam ngày 31-7 chưa kịp thời, ảnh hưởng đến tính chủ động trong xây dựng, phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, cung ứng SGK.

Đối với NXB Giáo dục Việt Nam, việc dự báo, tổng hợp nhu cầu và xây dựng kế hoạch sản lượng ban đầu chưa sát thực tế, chưa lường hết các yếu tố biến động của năm học mới.

Mặc dù đã dự trù sản lượng in tăng thêm 30% để ứng phó với bão, lũ, thiên tai, lượng sách dự phòng vẫn không đáp ứng nhu cầu thực tế. Sản lượng đặt hàng ban đầu thấp hơn đáng kể so với năm học trước, sau đó phải bổ sung tới 51,68 triệu bản SGK, tương đương 36,4% sản lượng đặt hàng ban đầu.

Bên cạnh đó, hệ thống phân phối còn cồng kềnh, hiệu quả chưa cao; việc xác định nhu cầu tại các địa phương và điều chuyển sách giữa các khu vực khi xảy ra thiếu hụt còn lúng túng.

Về trách nhiệm cá nhân, báo cáo xác định 4 công chức thuộc Vụ Giáo dục Phổ thông có hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó có việc chưa chủ động nhận diện, cảnh báo sớm nguy cơ thiếu SGK.

Những người được nêu gồm các ông: Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông; Đỗ Anh Dũng, Nguyễn Đức Mạnh và Lê Trung Dũng, đều là chuyên viên chính thuộc đơn vị.

Tại Vụ Kế hoạch Tài chính, 3 công chức được xác định có hạn chế, thiếu sót trong việc tham mưu xử lý đề nghị của NXB Giáo dục Việt Nam. Những người này gồm ông: Trương Anh Dũng - Vụ trưởng; ông Đinh Minh Tùng - Phó Vụ trưởng và bà Nguyễn Thị Quỳnh - chuyên viên.

Đáng chú ý, đối với NXB Giáo dục Việt Nam, qua rà soát, đơn vị xác định 47 người là cán bộ quản lý và người lao động có trách nhiệm liên quan đến tình trạng thiếu SGK năm học 2026-2027.

Ông Nguyễn Tiến Thanh - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam đã nhận trách nhiệm chính trị, trách nhiệm trực tiếp và có đơn xin thôi giữ các chức vụ.

Trước đó, Hội đồng thành viên NXB Giáo dục Việt Nam cũng quyết định để ông Dương Đình Thọ - Tổng Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc, cùng bà Đỗ Thị Mai Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, thôi làm người đại diện phần vốn của NXB tại các công ty đầu mối phát hành.

Theo báo cáo, các tập thể, cá nhân liên quan đã tổ chức kiểm điểm, nhận diện những hạn chế và rút kinh nghiệm. Riêng Ban Kiểm soát NXB Giáo dục Việt Nam còn thiếu sót trong công tác giám sát, chưa kịp thời cảnh báo nguy cơ thiếu sách diễn biến nhanh trong giai đoạn cao điểm.