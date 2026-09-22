Thiếu quan sát khi đi xe đạp điện, cô gái 18 tuổi tông tử vong cụ bà đi bộ cùng chiều

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng ngày 18/7/2026, Nguyễn Thị Nhung điều khiển xe đạp điện nhãn hiệu Espero, một mình lưu thông trên đường tỉnh 305C theo hướng từ xã Tiên Lữ đi xã Lập Thạch.

Đối tượng Nguyễn Thị Nhung - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Khi đến đoạn đường tỉnh 305C thuộc địa phận thôn Lai Châu, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ, do không chú ý quan sát, không bảo đảm tốc độ phù hợp, xe đạp điện do Nhung điều khiển đã va chạm vào phía sau bà V. T. D. (SN 1938, trú tại xã Tiên Lữ), đang đi bộ phía trước cùng chiều trên đường.

Sau va chạm, bà D. ngã xuống đường và bị thương nặng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, đến ngày 15/8/2026, bà D. tử vong.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.