Thiếu phòng ở, thiếu phương tiện, trưởng đoàn Thái Lan chỉ trích ban tổ chức Asiad 20

Sự kiện thể thao lớn nhất châu lục quy tụ hơn 17.000 VĐV và quan chức đang đối mặt với hàng loạt bất cập ngay trong tuần thi đấu đầu tiên. Các VĐV phàn nàn về điều kiện ăn ở, tình trạng chậm trễ kéo dài tại sân bay, bến tàu cũng như sự chậm trễ khi làm thủ tục lên tàu du lịch làm nơi lưu trú.

Hệ thống vận chuyển cũng gặp trục trặc nghiêm trọng khi các chuyến xe bus đưa đón VĐV đến sân tập và địa điểm thi đấu thường xuyên đến muộn, thậm chí trong một số trường hợp còn không xuất hiện. Nhiều đoàn thể thao phản ánh tình trạng thiếu phòng trầm trọng, trong khi những đoàn khác bày tỏ sự bức xúc về chất lượng nơi ở do ban tổ chức sắp xếp.

Kỳ đại hội lần này không xây dựng làng VĐV truyền thống. Thay vào đó, các đoàn tham dự được bố trí ở trong các căn nhà tạm kiểu container, các khách sạn rải rác hoặc trên con tàu du lịch sang trọng Costa Serena đang neo đậu tại cảng Nagoya. Nơi đây hiện tiếp đón hơn 4.000 người, trong khi 2.000 người khác ở trong những căn nhà gỗ container. Bên cạnh chỗ ở, nhiều VĐV bức xúc đã bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội, phàn nàn cả về chất lượng thức ăn.

Bên ngoài một căn phòng tạm cho VĐV tại Asiad 20

Thái Lan là đoàn gay gắt nhất lên tiếng chỉ trích điều kiện ăn ở mà BTC bố trí cho mình. Ông Chalitrat Chandrubeksa, Phó Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan, bức xúc chia sẻ trên hãng thông tấn AFP: “Đó vẫn là một vấn đề nhức nhối, từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ. Số lượng phòng trên tàu du lịch và khách sạn không hề khớp với số lượng VĐV thực tế của chúng tôi.

Vào ngày cao điểm, chúng tôi yêu cầu 201 giường trên tàu du lịch nhưng họ chỉ cung cấp 170 giường. Khi các VĐV làm thủ tục nhận phòng và phát hiện tên mình không có trong danh sách, họ buộc phải chuyển sang một nơi khác. Rồi khi các VĐV mới đến, những người đến trước lại phải dọn đi để tìm khách sạn khác. Nó chẳng khác nào mấy trò chơi hỗn tạp”.

Trước tình cảnh thiếu hụt đó, đoàn Thái Lan buộc phải tự xoay xở để đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho thành viên của mình. Ông Chalitrat cho biết thêm: “Chúng tôi đang tự giải quyết vấn đề bằng cách tự tìm chỗ ở thay thế. Chúng tôi đã phải tự đặt phòng và tự bỏ tiền túi ra trả trước tiền ăn uống”.

Bất chấp khó khăn, các VĐV Thái Lan vẫn thi đấu tốt, giành nhiều HCV nhất Đông Nam Á từ đầu kỳ đại hội

Tình trạng thiếu chỗ ở cũng dẫn đến khó khăn trong di chuyển. Cộng với thiếu phương tiện, đoàn Thái Lan phải bố trí một số nhân sự ở rất xa trung tâm thi đấu tại thành phố Nagoya. “Đội ngũ y tế của chúng tôi phải ở cách Nagoya khoảng 1 giờ 30 phút di chuyển. Chúng tôi đã phải thuê thêm xe từ Tokyo để họ có thể đi lại chăm sóc cho các VĐV. Tình hình thực sự hỗn loạn. Chúng tôi chỉ mong có thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách thành công nhất có thể”, ông nói.

Trước làn sóng phản ứng dữ dội, ban tổ chức Á vận hội cho biết rằng họ "đang nỗ lực không ngừng để cải thiện dịch vụ". Người phát ngôn của ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á, ông Hiroshi Koshizuka, giải thích trong sáng nay: “Chúng tôi đã tăng cường tối đa các chuyến xe để đáp ứng nhu cầu của các VĐV. Vẫn chưa có tác động đáng kể nào đến đại hội và chưa có nội dung thi đấu nào bị trì hoãn. Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống tiếp nhận các khiếu nại và sẽ giải quyết chúng một cách chân thành trong thời gian tới”.