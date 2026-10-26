Thiếu nữ bỏ nhà đi lúc nửa đêm và quyết định của nam giáo viên

Ngày 26/10, trao đổi với PV VietNamNet, anh Giáp Văn Đông, bố của em Giáp Thị H.N., cho biết gia đình đã tìm thấy em vào khoảng 18h ngày 25/10, sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm.

Theo anh Đông, chiều 24/10, gia đình đón N. từ trường về nhà. Buổi tối, cháu vẫn sinh hoạt bình thường, ăn cơm, tắm giặt như mọi ngày. Đến khoảng 22h, N. vẫn thức cùng em gái. Tuy nhiên, khoảng 0h ngày 25/10, em tự ý lấy xe đạp của bà nội rồi rời khỏi nhà, không thông báo với gia đình.

Khoảng 5h cùng ngày, khi thức dậy, gia đình mới phát hiện N. không có ở nhà. Người thân lập tức tìm kiếm quanh khu vực sinh sống và những nơi cháu thường lui tới nhưng không có kết quả.

Em Giáp Thị H.N. được tìm thấy an toàn tại khu vực Phượng Sơn sau gần 18 giờ rời nhà đi lúc nửa đêm. Ảnh: Người nhà cung cấp.

Sau đó, gia đình đến Công an xã Quang Trung trình báo, đồng thời cung cấp thông tin để lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Thông tin về em N. cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của đông đảo người dân.

Đến khoảng 18h ngày 25/10, một giáo viên của trường nơi N. theo học phát hiện em đang đạp xe một mình tại khu vực phường Phượng Sơn. Nhận ra N., người này đã giữ cháu lại và thông báo cho gia đình.

“May mắn là thầy giáo nhận ra và giữ cháu lại được. Nếu là người lạ, có thể cháu sẽ không nghe theo. Khi hoảng sợ, cháu càng có xu hướng đi nhanh hơn nếu có người đuổi theo”, anh Đông chia sẻ.

Theo gia đình, N. đang theo học tại một trường chuyên biệt dành cho trẻ khiếm thính ở TP Bắc Ninh. Do bị khiếm thính bẩm sinh, em chủ yếu giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu ở trường và nhắn tin qua điện thoại khi liên lạc với bạn bè.

Gia đình nghi thiếu nữ đi theo lời rủ rê của bạn bè

Chia sẻ thêm về nguyên nhân khiến con gái rời khỏi nhà, anh Giáp Văn Đông cho biết, theo những thông tin gia đình nắm được, N. có thể đã cùng một số bạn rủ nhau bỏ đi.

Tuy nhiên, gia đình chưa có đầy đủ thông tin để xác định cụ thể nguyên nhân khiến N. tự ý rời khỏi nhà. Anh Đông cho biết trước đó, N. vẫn sử dụng điện thoại để nhắn tin với bạn bè bình thường.

Sau khi tìm thấy N., các thầy cô giáo cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình. Hiện N. được gia đình cho nghỉ ngơi tại nhà vài hôm để ổn định tâm lý trước khi trở lại trường.

“Sức khỏe và tinh thần của cháu bình thường, không có vấn đề gì đáng lo ngại. Gia đình đang chăm sóc để cháu bình tĩnh trở lại”, anh Đông cho biết.

Trước đó, Công an xã Quang Trung đã phát đi thông báo tìm kiếm em Giáp Thị H.N. (SN 2011, trú tại thôn Tân Tiến, xã Quang Trung, TP Bắc Ninh). Sau khi N. được tìm thấy an toàn tại khu vực phường Phượng Sơn, lực lượng công an gửi lời cảm ơn các cơ quan chức năng, người dân và cộng đồng mạng đã tích cực chia sẻ thông tin, cung cấp manh mối hỗ trợ tìm kiếm.

Công an xã Quang Trung đồng thời đề nghị người dân cập nhật hoặc gỡ bỏ các bài đăng tìm người trước đó để tránh gây hiểu nhầm.

Qua vụ việc, Công an xã Quang Trung khuyến cáo các gia đình cần quan tâm, quản lý con em chặt chẽ hơn, nắm rõ giờ giấc sinh hoạt và các mối quan hệ của trẻ, cả ngoài đời thực lẫn trên mạng xã hội.

Đối với trẻ khuyết tật, đặc biệt là trẻ khiếm thính, phụ huynh nên ghi thông tin liên lạc, địa chỉ gia đình vào ba lô hoặc túi áo của trẻ; cân nhắc trang bị thiết bị định vị cá nhân phù hợp để hỗ trợ tìm kiếm khi cần thiết.