Thiếu nữ 18 tuổi mất liên lạc sau khi rời khỏi nhà cùng người đàn ông

Ngày 19/10, Công an xã Xuân Đường, TP Đồng Nai đã thông báo tìm kiếm thiếu nữ Nguyễn Hoàng Khánh Vy (18 tuổi, ngụ ấp Xuân Đường, xã Xuân Đường) sau khi gia đình trình báo đã rời khỏi nhà và mất liên lạc.

Thiếu nữ Nguyễn Hoàng Khánh Vy. Ảnh: Công an xã Xuân Đường

Theo trình báo của bà Nguyễn Thị Tuyết, con gái bà rời khỏi nhà vào khoảng 0h ngày 18/10. Thời điểm này, Vy đi cùng một người đàn ông chưa rõ lai lịch điều khiển xe máy hiệu Elizabeth màu đỏ.

Đặc điểm nhận dạng, Khánh Vy cao khoảng 1,48m. Khi rời khỏi nhà, thiếu nữ mặc áo khoác màu xanh có sọc trắng.

Công an xã Xuân Đường thông báo, người dân nếu phát hiện Khánh Vy hoặc có thông tin liên quan đến thiếu nữ trên, liên lạc cho gia đình hoặc cơ quan công an để phối hợp xác minh, tìm kiếm.

Người dân có thông tin về Khánh Vy vui lòng liên hệ Công an xã Xuân Đường qua số điện thoại 02513.535.013 để phối hợp xác minh, hỗ trợ gia đình tìm kiếm.