Thiếu nữ 16 tuổi rời nhà lúc 1h sáng, người mẹ cầu cứu công an

Ngày 3/11, Công an xã Bình Minh (TP Đồng Nai) phát thông báo tìm kiếm thiếu nữ Thân Bội Nhu (16 tuổi, ngụ ấp Trà Cổ, xã Bình Minh) sau nhiều ngày rời khỏi nhà, gia đình không thể liên lạc.

Thiếu nữ Thân Bội Nhu mất liên lạc nhiều ngày. Ảnh: Công an xã Bình Minh

Theo thông tin từ công an, khoảng 10h cùng ngày, Công an xã Bình Minh tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.U. (mẹ em Nhu) về việc con gái rời khỏi nhà từ khoảng 1h ngày 31/10, đến nay chưa trở về.

Sau khi con gái mất liên lạc, gia đình chị U. đã tổ chức tìm kiếm, đồng thời đăng tải thông tin và hình ảnh của Nhu lên các trang mạng xã hội với hy vọng sớm có thêm thông tin về em.

Tuy nhiên, đến thời điểm trình báo cơ quan công an, gia đình vẫn chưa có thông tin về nơi ở của thiếu nữ.

Để hỗ trợ gia đình tìm kiếm, Công an xã Bình Minh đã phát thông báo rộng rãi, kèm hình ảnh của em Nhu, đề nghị người dân quan tâm và cung cấp thông tin nếu phát hiện thiếu nữ trên.

Cơ quan công an đề nghị người dân có thông tin liên quan đến thiếu nữ Thân Bội Nhu liên hệ trực ban Công an xã Bình Minh qua số 0251.3869045. Công an xã Bình Minh mong mọi người chia sẻ thông tin để hỗ trợ gia đình sớm tìm được và đưa em Nhu trở về nhà an toàn.