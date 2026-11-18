Theo Công an tỉnh Quảng Trị, khoảng 15h ngày 15/11, Công an xã Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) tiếp nhận đề nghị phối hợp từ Công an phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) và gia đình về trường hợp cháu Phùng Ngọc Khánh Vy (sinh năm 2010, trú tại phường Bạc Liêu) bỏ nhà đi từ ngày 13/11.

Gia đình làm thủ tục làm thủ tục đón cháu Vy trở về nhà an toàn. Ảnh: CA.

Theo thông tin gia đình cung cấp, cháu Vy có tiền sử bệnh lý tâm thần, tâm lý không ổn định. Qua nắm bắt tình hình, người thân nghi ngờ cháu đang di chuyển đến khu vực xã Gio Linh nên đã trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ tìm kiếm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Gio Linh khẩn trương triển khai xác minh, rà soát địa bàn và các tuyến giao thông trọng điểm nhằm sớm tìm thấy cháu, bảo đảm an toàn.

Đến khoảng 1h30 ngày 16/11, sau hơn 10 giờ tìm kiếm, lực lượng công an phát hiện cháu Vy tại khu vực gần Quốc lộ 1A, thuộc thôn Trúc Lâm, xã Gio Linh.

Sau khi tìm thấy, Công an xã Gio Linh đưa cháu về trụ sở để chăm sóc, ổn định tinh thần. Đơn vị bố trí cán bộ nữ trực tiếp thăm hỏi, động viên cháu, đồng thời liên hệ với Công an phường Bạc Liêu và gia đình để thông báo, phối hợp làm thủ tục đón cháu trở về nhà an toàn.