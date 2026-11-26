Theo tạp chí PEOPLE, Sở Cảnh sát London, tỉnh Ontario (Canada) vừa công bố kết quả điều tra vụ sát hại Jacqueline “Jackie” Dunleavy, nữ sinh 16 tuổi, xảy ra cách đây 58 năm.

Tối 9/1/1968, Dunleavy, khi đó đang học lớp 10, rời nơi làm việc tại một cửa hàng ở thành phố London.

Vài giờ sau,3a đứa trẻ phát hiện thi thể nữ sinh tại một trường học địa phương. Kết quả điều tra xác định nạn nhân tử vong do bị siết cổ, đồng thời có thương tích ở vùng đầu.

Mặc dù cảnh sát đã triển khai công tác điều tra, danh tính nghi phạm vẫn chưa được xác định. Vụ án rơi vào bế tắc suốt hơn nửa thế kỷ.

Nạn nhân Jacqueline Dunleavy.↵

Tuy nhiên, những chứng cứ pháp y thu thập từ năm 1968 vẫn được bảo quản cẩn thận, tạo điều kiện để các điều tra viên tiếp tục làm rõ vụ án khi công nghệ ADN phát triển.

Bằng việc ứng dụng công nghệ ADN và phương pháp điều tra phả hệ di truyền, cảnh sát đã xác định Michael Joseph Moore là người sát hại Dunleavy.

Moore là người gốc Ireland, chuyển đến Canada sinh sống vào năm 1967. Thời điểm xảy ra vụ án, người đàn ông này 25 tuổi.

Ông Micah Bourdeau, thuộc Sở Cảnh sát London, cho biết những chứng cứ được các điều tra viên thu thập và bảo quản cẩn thận từ năm 1968 đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm sáng tỏ vụ án sau nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ không tiến hành truy tố do Moore đã qua đời vào năm 2018.

Điều tra viên Mike Budzyn khẳng định những chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra đủ căn cứ để đưa ra cáo buộc hình sự. Nếu còn sống, Moore sẽ bị bắt giữ và truy tố liên quan đến vụ sát hại Dunleavy.