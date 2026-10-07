Thiếu nữ 15 tuổi bị ép 'gánh' khoản nợ 70 triệu đồng, bị nhốt trong container ở quán karaoke

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, ngày 6/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người để điều tra về các hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, L.T.S. (sinh năm 2011, quê Nghệ An) từng làm nhân viên phục vụ tại một cơ sở karaoke. Trong thời gian này, S. vay chủ quán 3 triệu đồng để mua quần áo và đồ dùng cá nhân.

Đến tháng 4/2026, S. có ý định chuyển nơi làm việc nên liên hệ với một nhân viên tên D. tại quán karaoke Hoàng Gia. Sau đó, Hoàng Ngọc Cường (sinh năm 1994), chủ cơ sở này, đã trả khoản nợ 3 triệu đồng cho chủ quán cũ rồi đưa S. về làm việc.

Đến tháng 6/2026, S. cùng D. và 2 nữ nhân viên khác xin nghỉ. Cường thông báo cả nhóm còn nợ tổng cộng 32 triệu đồng và yêu cầu phải thanh toán mới được chuyển sang nơi khác làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Sau đó, Lê Đỗ Hiếu (sinh năm 1998), chủ cơ sở karaoke Thế Cảnh, đã trực tiếp đưa 32 triệu đồng cho Cường để nhận nhóm nhân viên về làm việc và yêu cầu họ làm để trả nợ.

Đến cuối tháng 7/2026, D. cùng 2 nhân viên khác bỏ trốn. Hiếu yêu cầu một mình S. “gánh” khoản nợ 65 triệu đồng của 3 người này. Cộng với 5 triệu đồng khoản nợ trước đó, tổng số tiền S. bị yêu cầu trả lên tới 70 triệu đồng.

Lo sợ S. bỏ trốn, Hiếu yêu cầu S. cùng H.T.T.T. (sinh năm 2009, quê Tuyên Quang) ăn, ở tập trung trong một container đặt tại cơ sở karaoke Thế Cảnh.

Đối tượng Lê Đỗ Hiếu. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Hiếu giao Lê Thế Cảnh (sinh năm 2002), nhân viên của quán, trực tiếp theo dõi, quản lý hai nữ nhân viên. Theo cơ quan công an, cả hai bị hạn chế đi lại, không được tự ý ra ngoài; khi muốn đi đâu phải được Hiếu đồng ý và có Cảnh đi cùng.

Ban đêm, Cảnh khóa cửa container từ bên ngoài và giữ chìa khóa. Ngay cả khi cần đi vệ sinh, hai nữ nhân viên cũng phải gọi điện cho Cảnh để được mở cửa.

Đối tượng Hoàng Ngọc Cường. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Khoảng 2h ngày 3/10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra cơ sở karaoke Thế Cảnh tại tổ dân phố Vân Nhưng, phường Đông Tiến. Lực lượng chức năng phát hiện S. và T. có dấu hiệu bị khống chế, ép ăn ở tại cơ sở để làm việc.

Sau khi xác minh, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ việc.

Đối tượng Lê Thế Cảnh. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố Lê Đỗ Hiếu về hai tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”; Hoàng Ngọc Cường về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”; Lê Thế Cảnh về tội “Giam người trái pháp luật”. Cả 3 bị can đều bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Cơ quan công an cho biết vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo về nguy cơ người lao động, đặc biệt là người chưa thành niên, bị lợi dụng sự lệ thuộc về kinh tế để khống chế hoặc ép buộc. Khi phát hiện bản thân hoặc người khác có dấu hiệu bị giữ, khống chế trái pháp luật, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an để được hỗ trợ.