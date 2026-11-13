Thiếu nữ 14 tuổi bị bán từ quán karaoke ở Hà Nội lên Tuyên Quang

Ngày 13/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ 6 đối tượng gồm: Trần Thị Mỹ Hoa (SN 1990), Trịnh Văn Tùng (SN 1993), Lê Trường Giang (SN 2005), T.T.K.O. (SN 2010), Nguyễn Quang Vinh (SN 2008) và Nguyễn Văn Hoàng (SN 1998) để điều tra về hành vi mua bán người.

6 đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi mua bán người. Ảnh: CACC

Trước đó, cơ quan công an nhận được trình báo của ông L.V.C. (SN 1992, trú tại Sơn La) về việc con gái là cháu L.T.H.N. (SN 2012) bị các đối tượng đưa từ Hà Nội lên khu vực gần biên giới phía Bắc thuộc tỉnh Tuyên Quang, đồng thời yêu cầu gia đình đưa 42 triệu đồng để chuộc cháu.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phát hiện nhiều thông tin nghi vấn liên quan đến hành vi mua bán người trên các hội, nhóm kín nên đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

Kết quả điều tra cho thấy, thông qua mạng xã hội, cháu N. bị lừa tìm việc làm và đưa đến làm việc dưới sự quản lý của Hoa (quản lý nhóm nhân viên phục vụ quán karaoke tại Hà Nội). Do N. không đáp ứng yêu cầu công việc, Hoa cùng Tùng đã bán cháu cho nhóm của Giang, O. và Vinh với giá 28 triệu đồng.

Tiếp đó, nhóm của Giang tiếp tục chuyển giao cháu N. cho Hoàng (quản lý nhóm nhân viên phục vụ quán karaoke tại tỉnh Tuyên Quang) với số tiền 34 triệu đồng. Khi N. không đồng ý tiếp tục làm việc, Hoàng đã ép buộc, yêu cầu gia đình đưa 42 triệu đồng để trả nợ và chuộc người.

Sau khi đòi tiền chuộc từ gia đình nạn nhân, do nghi ngờ hành vi phạm tội bị phát hiện, các đối tượng đã tắt điện thoại và bỏ trốn.

Ngay sau đó, PC02 Công an Sơn La đã phối hợp với PC02 Công an Tuyên Quang, Công an TP Hà Nội cùng công an các địa phương khẩn trương truy xét. Sau 2 ngày, lực lượng công an đã giải cứu thành công cháu N., đưa về địa phương và bàn giao cho gia đình.