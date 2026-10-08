Thiếu nợ, 4 người bàn nhau cướp điện thoại tại cửa hàng

Ngày 8/10, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân truy tố 4 bị can về tội “Cướp giật tài sản”, xảy ra ngày 21/6 tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Các bị can gồm Tiêu Anh Kiệt (SN 2007), Nguyễn Phúc Thiên Tường (SN 2007), Lê Nguyễn Bích Huyền (SN 2009) và Nguyễn Long (SN 2009), cùng trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Tiêu Anh Kiệt và Lê Nguyễn Bích Huyền tại hiện trường vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh.

Theo kết quả điều tra, Tiêu Anh Kiệt đang thiếu nợ tiền, không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định cướp giật điện thoại tại các cửa hàng kinh doanh điện thoại để bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Kiệt sau đó bàn bạc với Long, Tường và Huyền, thống nhất đến phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp và phường Long An, tỉnh Tây Ninh để thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 3h ngày 21/6, Kiệt điều khiển xe mô tô biển số 64B1-183.74 chở Huyền; Long điều khiển xe mô tô biển số 64LA-0394 chở Tường, đi theo Quốc lộ 1A.

Khi đến phường Long An, tỉnh Tây Ninh, Long và Tường ngồi tại một quán cà phê chờ, còn Kiệt chở Huyền đi tìm cửa hàng điện thoại để thực hiện hành vi cướp giật.

Kiệt chở Huyền đến cửa hàng điện thoại TB trên đường Võ Văn Tần, phường Long An. Kiệt đỗ xe trên vỉa hè rồi cùng Huyền đi vào cửa hàng, hỏi mua điện thoại iPhone 12 Pro Max.

Lúc này, chị N.T.M.D., chủ cửa hàng, lấy một điện thoại iPhone 12 Pro Max màu xám đen, dung lượng 256GB cho Kiệt và Huyền xem.

Sau đó, Kiệt đi ra ngoài đứng cạnh xe và giả vờ hỏi Huyền có cầm chìa khóa xe hay không. Huyền lúc này đang cầm điện thoại trên tay, giả vờ lấy chìa khóa đưa cho Kiệt rồi leo lên xe để Kiệt chở đi.

Hai người sau đó chạy đến quán cà phê, đưa chiếc điện thoại cho Tường và Long mang đi bán.

Chị N.T.M.D. đã đến trình báo Công an phường Long An. Qua điều tra, xác minh, cơ quan công an đã mời Long, Tường, Kiệt và Huyền lên làm việc. Tại cơ quan công an, cả 4 người thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tách vụ án để điều tra, truy tố bị can Lê Nguyễn Bích Huyền và Nguyễn Long về hành vi “Cướp giật tài sản” với tư cách người chưa thành niên phạm tội.