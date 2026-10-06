Thiếu niên lái xe máy đi sai làn đường, tông vào cán bộ CSGT

Trước đó, khoảng 11 giờ 03 ngày 5/10/2026, tại km104+700 Quốc lộ 5 (phường Đông Hải, Hải Phòng), Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện N.S.H (sinh năm 1999, trú tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng) điều khiển xe mô tô BKS 15G1-378.xx đi sai làn đường, chở H.V.D (sinh năm 1999, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng).

Khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, N.S.H không chấp hành mà cố tình lao thẳng phương tiện vào vị trí Đại úy Vũ Sơn Tùng, khiến anh Tùng ngã ra đường, gãy xương cẳng chân và trật khớp cổ chân phải.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã đưa Đại úy Vũ Sơn Tùng đi phẫu thuật cấp cứu tại bệnh viện; đồng thời đã khống chế 02 đối tượng, bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng thăm, động viên Đại úy Vũ Sơn Tùng bị thương do đối tượng lái xe máy đi sai làn đường, sau đó tông vào.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật của tổ công tác và cá nhân Đại úy Vũ Sơn Tùng. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung hỗ trợ điều trị tốt nhất cho cán bộ chiến sỹ; xử lý nghiêm hành vi có dấu hiệu chống người thi hành công vụ theo đúng quy định.