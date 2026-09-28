Thiếu niên đi thả diều bất ngờ bị trâu húc trọng thương

Theo đó, hai anh em (SN 2012 và 2014) cùng nhau ra bãi đất trống để chơi thả diều. Trong lúc vui chơi, một con trâu đang ăn gần đó bất ngờ lao tới. Phát hiện con trâu hùng hổ chạy đến, người em nhanh chân chạy thoát, còn người anh chậm chân hơn đã bị con trâu húc làm em bị nhiều vết thường trên người.

Phát hiện sự việc, người dân lập tức đến ứng cứu, đồng thời đưa bé trai đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để cấp cứu. Công an xã Tuyên Quang đã đến hiện trường, xác minh chủ sở hữu con trâu để tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hiện trường bé trai bị trâu húc.