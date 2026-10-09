Thiếu niên 17 tuổi thuê Audi đi sinh nhật bạn, đâm liên tiếp 3 xe

Theo Times of India, dẫn nguồn tin cảnh sát ngày 8/10, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 4/10, gần trạm nạp khí CNG tại nút giao Kishangarh, khu vực phía tây nam Delhi.

Theo thông tin ban đầu, thiếu niên này đã thuê chiếc xe sang Audi thông qua một ứng dụng trực tuyến với giá phí 16.000 rupee (khoảng 4,8 triệu đồng) trong một đêm để phục vụ việc tổ chức sinh nhật cho bạn. Trong quá trình điều khiển xe, người này được cho là đã lái xe liều lĩnh, đâm liên tiếp vào 3 phương tiện khác.

Vụ va chạm khiến ông Umashankar, 45 tuổi, cư dân địa phương tại Kishangarh, bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đến Trung tâm Chấn thương JPN Apex cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo nguồn tin cảnh sát, trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ thiếu niên 17 tuổi và đưa người này ra trước Hội đồng Tư pháp Vị thành niên thông qua hình thức trực tuyến.

Cảnh sát đã tạm giữ toàn bộ các phương tiện liên quan, trong đó có chiếc Audi. Vụ việc được lập hồ sơ tại đồn cảnh sát Kishangarh theo Điều 281 về hành vi lái xe liều lĩnh, Điều 106(1) về hành vi gây chết người do sơ suất thuộc Bộ luật Nyaya Bharatiya (BNS), cùng Điều 3/181 của Luật Xe cơ giới Ấn Độ.

Đáng chú ý, công ty cho thuê chiếc Audi cho người chưa đủ tuổi cũng nằm trong diện bị cảnh sát điều tra.

Cơ quan điều tra đang xác minh thông tin đặt xe, quy trình kiểm tra độ tuổi khách hàng, giấy phép lái xe và những giấy tờ được cung cấp tại thời điểm giao dịch.

Nguồn tin cảnh sát cho biết, nếu phát hiện sai phạm hoặc vi phạm quy định, cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý phù hợp.

Vụ việc đang đặt ra những câu hỏi về quy trình xác minh danh tính, độ tuổi và điều kiện lái xe của khách hàng tại các dịch vụ cho thuê ô tô trực tuyến ở Ấn Độ.

Theo Timesofindia

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