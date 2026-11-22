Ngày 20/11, một đoạn clip đăng tải hình ảnh thanh niên dùng chân điều khiển xe máy chở ba được tung lên mạng xã hội. Qua công tác xác minh Công an phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với lực lượng thuộc Phòng CSGT đã xác định xe máy có BS 86C1- 905.24 thuộc chủ sở hữu là ông N.V.S (1987, ngụ phường Mũi Né).

Ông S. đã giao xe cho con là N.KL (2009), điều khiển chở theo 2 người bạn cùng trú tại phường Mũi Né, Lâm Đồng.

Hành vi điều khiển xe máy bằng chân.

Công an phường đã vận động chủ phương tiện phối hợp mang xe lên trụ sở Công an phường Mũi Né để thực hiện xử lý theo quy định, đồng thời yêu cầu người điều khiển phương tiện cùng 2 người ngồi trên xe (hiện vắng mặt tại địa phương) có mặt tại trụ sở Cơ quan Công an trong thời gian sớm nhất để tiếp tục xử lý.

Các hành vi vi phạm trên sẽ bị xử phạt: Chở theo 2 người trên xe mô tô, phạt 500.000 đồng. Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, phạt 500.000 đồng. Dùng chân điều khiển phương tiện, hình thức xử phạt là tịch thu phương tiện.

Tạm giữ một người nước ngoài bị truy nã quốc tế

Ngày 21/11, tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 20/11 Phòng đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an phường Xuân Trường – Đà Lạt phát hiện, tạm giữ một công dân Kazakhstan bị truy nã quốc tế khi đang lưu trú trên địa bàn phường Xuân Trường – Đà Lạt.

Theo đó, qua công tác kiểm tra, rà soát lưu trú trên địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện Ilyar Yuvashev (SN 1998, nam giới, quốc tịch Kazakhstan) đang lưu trú tại một cơ sở trên địa bàn phường Xuân Trường – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đối tượng Ilyar Yuvashev

Theo thông tin trao đổi của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam, người này thuộc diện bị truy nã quốc tế vì nghi ngờ liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp.

Ngay sau khi phát hiện, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đề xuất phương án xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp xác minh, trao đổi thông tin với phía Kazakhstan để thực hiện các thủ tục xử lý theo quy định.