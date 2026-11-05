Thiếu niên 17 tuổi đi lạc cả đêm, may mắn gặp Trung tá công an

Ngày 5/11, tin từ Bộ Công an cho biết, Công an phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai nhận được thư cảm ơn của gia đình thiếu niên có hạn chế về nhận thức sau khi được Trung tá Ngô Quang Tuân, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở kịp thời hỗ trợ tìm kiếm, đưa trở về nhà an toàn.

Trước đó, khoảng 07h35 ngày 31/10, Trung tá Ngô Quang Tuân nhận được thông tin từ anh Lục Chung Hiếu (trú tại phường Nam Cường) về việc phát hiện thiếu niên lạ mặt đang ở tại xưởng gỗ của gia đình để hỏi đường về nhà.

Qua tiếp xúc, nhận thấy thiếu niên có biểu hiện hạn chế về nhận thức, không nhớ rõ địa chỉ nơi ở cũng như thông tin liên lạc của người thân, anh Hiếu đã chủ động thông báo cho lực lượng Công an để được hỗ trợ.

Cán bộ Công an phường Nam Cường đưa em H về trụ sở chăm sóc sức khỏe và xác minh thông tin.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đồng chí Tuân hướng dẫn anh Hiếu giữ thiếu niên ở lại nơi an toàn, đồng thời liên hệ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đến phối hợp giải quyết.

Có mặt tại hiện trường, Trung tá Tuân cùng anh Nguyễn Hữu Đạt, thành viên lực lượng an ninh, trật tự tổ dân phố số 4, tiến hành thăm hỏi, nắm bắt thông tin và xác minh nhân thân của thiếu niên. Do không có giấy tờ tùy thân, không nhớ số điện thoại người thân nên việc xác minh ban đầu gặp không ít khó khăn.

Bằng sự kiên trì, trách nhiệm, Trung tá Tuân đã từng bước xác định được danh tính, tìm được số điện thoại người thân của thiếu niên.

Qua trao đổi với gia đình, lực lượng Công an xác định thiếu niên là H.M.H. (sinh năm 2009, trú tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai). H.M.H. đã rời khỏi nhà từ khoảng 20h ngày 30/10, gia đình đang tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Ngay sau đó, đồng chí Tuân thông báo tình hình, hướng dẫn gia đình đến đón H.M.H. trở về. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, gia đình của thiếu niên đã có mặt tại tổ dân phố số 4, phường Nam Cường để đón cháu về nhà an toàn.

Cảm kích trước sự quan tâm, tận tình và trách nhiệm của cán bộ Công an phường cùng lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở, gia đình đã viết thư cảm ơn, chia sẻ trên mạng xã hội, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã không quản ngại thời gian, công sức giúp đỡ gia đình tìm lại người thân.

Được biết, đây không phải lần đầu Trung tá Ngô Quang Tuân có những việc làm thiết thực vì Nhân dân. Trước đó, ngày 5/5, Trung tá Tuân đã kịp thời tổ chức tìm kiếm, giúp cháu bé có hạn chế về nhận thức đi khỏi nhà trở về an toàn. Ngày 29/1, anh cũng trực tiếp sơ cứu, hỗ trợ cháu bé bị hóc dị vật qua cơn nguy kịch.